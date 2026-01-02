Raúl Jiménez y Fulham reciben al peligroso Liverpool en la Jornada 20 de la Premier League. Consulta la hora y canal para ver el partido del mexicano.

Partido: Fulham vs Liverpool

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Fase: Jornada 20

Torneo: Premier League

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: HBO Max

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cuándo ver al mexicano y Fulham vs Liverpool?

El domingo 4 de enero de 2026, a las 9 horas es la visita de Liverpool a la cancha de Fulham de Raúl Jiménez, en la Jornada 20 de Premier League.

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Dónde ver al mexicano y Fulham vs Liverpool?

La plataforma HBO Max transmitirá el partido Fulham vs Liverpool, con Raúl Jiménez en busca de anotar más goles.

¿Cómo llega el mexicano Raúl Jiménez a la Jornada 20 de Premier League?

La temporada de Premier League ha sido de altibajos para Raúl Jiménez, pero el delantero mexicano ha recuperado su olfato goleador en la competencia.

Raúl Jiménez anotó goles a Nottingham Forest y West Ham en las Jornadas 17 y 18 de la Premier League, para darle seis puntos valiosos al Fulham.

El Fulham se ubica en la posición 11 de la Premier League con 27 puntos, y enfrentará a Liverpool, cuarto lugar de la competencia.

¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez suma 63 goles en la Premier League y acecha el Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo.

Cabe recordar que Raúl Jiménez jugó también con el Wolverhampton en la Premier League, antes de ser parte del Fulham.

Este es el Top-10 de goleadores latinos en la hsitoria de la Premier Leagu: