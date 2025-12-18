Greg Biffle y su familia habrían muerto en el avión privado que se estrelló y explotó en el Aeropuerto Regional de Stateville, Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el avión Cessna C550, modelo N257BW, fue visto arder en llamas en prácticamente la zona de pistas, aunque en un principio no se sabía que Greg Biffle iba a bordo.

En imágenes del usuarios de redes sociales se logra ver una gran columna de humo y llamas en la zona interna del Aeropuerto Regional de Stateville.

Confirman muerte de Greg Biffle y su familia en accidente de avión en Carolina del Norte

Greg Biffle murió este jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte. El ganador de 19 carreras en NASCAR viajaba con su familia.

Los reportes señalan que la esposa de Greg Biffle, Cristina, y sus dos hijos, también murieron en el accidente, así lo confirmó Garrett Mitchell, amigo cercano de Biffle, en redes sociales.

Según la publicación de Garrett Mitchell, Greg Biffle y su familia iban a bordo del avión a pasar la tarde en su casa y lamentó la muerte de su amigo.

“Puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... porque venían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados”. Garrett Mitchell, amigo cercano de Biffle

Reportan muertos en el accidente del avión propiedad de Greg Biffle

Lo que se sabe es que hay muertos por el accidente aéreo y que inicialmente se registraron seis personas a bordo.

Grant Campbell, sheriff del condado Iredell, confirmó que hay muertos como resultado del accidente, aunque no especificó más.

Se informó que el accidente ocurrió cuando el avión privado intentaba aterrizar. El impacto ocurrió a las 10:20 horas, hora local del Carolina del Norte.

Inician investigaciones por explosionarlos de avión al aterrizar en Carolina del Norte

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan en conjunto en las investigaciones.

El Aeropuerto Regional de Stateville es sede de varios equipos de NASCAR y de varias empresas de la lista Fortune 500.