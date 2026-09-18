Silvana Flores está cerca de dar un nuevo salto en su carrera profesional al apuntar hacia la Serie A Femenina de Italia.

La mediocampista mexicana de 24 años de edad, que recientemente dejó las filas de Pumas, sería nueva jugadora del Como en una operación que la llevaría de regreso al futbol europeo.

De concretarse el fichaje, Silvana Flores se convertiría en una de las pocas mexicanas en competir en la máxima categoría italiana, consolidando una trayectoria marcada por experiencias en Inglaterra y la Liga MX Femenil.

¿Por qué no deja Silvana Flores la Liga MX?

Después de un buen paso con Pumas en la Liga Femenil mexicana, Silvana Flores dejó al equipo previo al inicio del Apertura 2026 sin que eso significara su llegada a otro equipo del circuito.

Tal parece que Flores buscaba emigrar al futbol europeo, así que fue paciente hasta que llegó la oportunidad desde Italia.

Silvana Flores, mediocampista de 24 años, ficharía con el Como con un contrato por 3 años.

Silvana Flores debutó en México con Rayadas (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Silvana Flores será la segunda mexicana en la Serie A Femenina de Italia

De confirmarse el fichaje de Silvana Flores con el Como de la Serie A Femenina de Italia, sería la segunda mexicana en jugar en esa competencia europea.

Cabe recordar que Estefanía Fuentes fichó por el U.S. Sassuolo en agosto de 2020, tras su paso con el América Femenil.

Silvana Flores ha tenido experiencia formativa y profesional en clubes de Inglaterra y México. La nacida en Canadá perteneció a las academias de Chelsea y Arsenal en Inglaterra, pero debutó en la FA Womens Super League con Reading en 2021.

También jugó para Tottenham Hotspur en el inicio de la temporada 2021-2022 antes de llegar a Rayadas en la Liga Femenil mexicana.