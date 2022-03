Entre el mal torneo que lleva a cabo el Club Chivas, hay una cosa buena, por ahora. Se trata de la aparición del volante ofensivo Sebastián Pérez Bouquet, a quien muchos llaman la nueva joya tapatía.

Sebastián Pérez Bouquet llamó la atención desde hace ya varios partidos, pero en el Clásico Nacional , en contra del Club América, deslumbró aún más con sus buenas intervenciones dentro de la cancha.

¿Quién es Sebastián Pérez Bouquet?

Pero… ¿Quién es Sebastián Pérez Bouquet, la nueva joya del Club Chivas? El volante ofensivo nació hace 18 años y ocho meses, en Guadalajara, Jalisco .

Oficialmente, el joven futbolista está registrado en el club tapatío en el equipo Sub 20, que está al mando de Marco Fabián Vázquez.

Sebastián Pérez Bouquet está registrado con el Club Chivas desde la categoría Sub 13. Ha pasado por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

También estuvo registrado en la Liga de Expansión MX en el 2021 con el Club Deportivo Tapatío, aunque no jugó un solo partido.

Con el primer cuadro del Guadalajara, debutó en la Jornada 1 del Clausura 2022 , jugando cinco minutos en el triunfo de 3-0 ante el Mazatlán F.C.

Desde la Jornada 8 ha sido titular en el cuadro del Club Chivas, siendo su primer juego completo el realizado ante las Águilas.

¿Hay más joyas en el club Chivas, como Sebastián Pérez Bouquet?

El Club Chivas ha tratado de buscar desde hace tiempo, joyas surgidas en su cantera y que lleguen a brillar, como quiere que brille Sebastián Pérez Bouquet.

En el actual equipo hay varios jugadores surgidos de la cantera tapatía, como el portero Miguel Jiménez, los centrales Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda o los los laterales Miguel Ponce y Jesús Sánchez .

En la media cancha, son titulares canteranos como Fernando Beltrán y Sergio Flores . Adelante se encuentra gente como José Juan Macías , Ángel Zaldívar y César Huerta, entre otros.

Ahora hay que esperar que el pequeño Sebastián Pérez Bouquet no se eleve demasiado y que el Rebaño no lo quiera mandar fuera del equipo para que madure, como lo ha hecho en tras ocasiones.