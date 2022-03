José Juan Macías, una de las más grandes promesas del futbol mexicano, ha entrado en una gran crisis de juego, que lo ha llevado a estar doce meses sin festejar una anotación.

Para un delantero, anotar un gol es la sangre para vivir, el motivo de que esté en una cancha. Pero ¿qué pasa cuando esto es así ?

Doce meses, 56 semanas, 365 días sin gritar una anotación, ese es el tiempo que ha pasado José Juan Macías, delantero del Club Deportivo Guadalajara en sequía.

Macías, quien debutó hace en el 2017 en la Liga MX, era considerado como el próximo “9″ de la Selección de Futbol de México, pero sus decisiones no han sido las mejores, y en lugar de avanzar, lo han detenido y hasta retrocedido en su evolución.

J.J. Macías es uno de los nombres que más destacan en la convocatoria. (Mexsport)

José Juan Macías y su salto a Europa

Surgido del Guadalajara, José Juan Macías, hijo de buena cuna, vio que no había crecimiento trabajando en Verde Valle . El equipo lo alejó de tierras tapatías y lo llevó a León, donde al fin se mostró.

Con el Club León, el delantero mexicano comenzó a destacar, comenzó a anotar y fue llamado por selecciones nacionales menores, y hasta la Mayor.

Junto con los goles, llegaron los rumores de ofertas de del futbol de Europa , engrandecidos por sus propios promotores a los que se les hacía tarde porque diera el salto y el dinero llegara a sus manos.

El Club Chivas no lo vendió a León, tuvo que regresar al Rebaño, pero ya no fue lo mismo en el 2020. El proceso se mantenía pero el crecimiento no. Tenía que ir a los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2021, pero ahí llegó el tropezón.

José Juan Macías fue contratado por el Getafe FC, ha pedido explícito del técnico Miguel González “Míchel” , quien lo conoció cuando estuvo en el Club Universidad Nacional (Pumas), pero en seis meses jugó poco y anotó menos.

Así que tuvo que regresar al Club Deportivo Guadalajara, donde las cosas, por ahora no ha funcionado.Y no ha anotado gol.

José Juan Macías ( José Juan Macías / Instagram)

José Juan Macías: ¿Cuándo anotó su último gol?

El miércoles 3 de marzo del 2021 , en el juego entre el Club Guadalajara y el Querétaro Futbol Club, sucedió.

Fue al minuto 45 del partido de la Jornada 9, y el Club Chivas estaba abajo 1-0 frente al Querétaro.

Desborde de Alexis Vega por la derecha, pasa sobre dos futbolistas, llega a línea y fondo y cetra raso, el balón va al área chica donde José Juan Macías , de taconcito, mandó el balón a las redes. Gol. Ese ha sido el último gol desde hace un año.

Han pasado doce juegos de Liga MX. Más uno de repechaje. Siete partidos en la Liga de España. Más otro de Copa del Rey. Y nada.

José Juan Macías ya regresó de su sueño español, quiere reactivar su carrera. Pero para eso le falta el gol.