Santiago Sandoval González se desempeña como mediocampista ofensivo en el Club Deportivo Guadalajara, conocido como Chivas. Formado en las fuerzas básicas del equipo rojiblanco, también puede jugar como extremo o delantero y es considerado una de las promesas de la cantera.

En 2026, Sandoval destacó por su participación en la Liguilla del Clausura, donde anotó un doblete ante Tigres que ayudó a Chivas a llegar a las semifinales.

Ese mismo año se coronó campeón del Campeonato Sub-20 de Concacaf con México y recibió una convocatoria a la Selección Mexicana mayor, dirigida por Rafael Márquez.

¿Quién es Santiago Sandoval?

Santiago Sandoval González es un futbolista originario de Boca del Río, Veracruz, que comenzó su formación profesional en Chivas en 2022, cuando tenía 14 años.

Es hijo del exfutbolista Luis Alonso “El Negro” Sandoval, quien jugó para equipos como Chivas, América, Monterrey y Veracruz. Santiago ha desarrollado su carrera en el futbol mexicano y ha comenzado a destacar tanto en competencias de clubes como en torneos internacionales con las selecciones juveniles.

¿Qué edad tiene Santiago Sandoval?

Santiago Sandoval tiene 19 años. Nació el 7 de agosto de 2007 en Boca del Río, Veracruz, México.

¿Santiago Sandoval tiene pareja?

No hay información pública verificable que confirme si Santiago Sandoval tiene pareja, novia o esposa. Los datos disponibles sobre el futbolista se concentran principalmente en su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Santiago Sandoval?

Santiago Sandoval es Leo, debido a que nació el 7 de agosto. Este signo pertenece al elemento Fuego y, dentro de la astrología, suele asociarse con características como el liderazgo, la determinación y el carisma.

¿Santiago Sandoval tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que Santiago Sandoval tenga hijos.

¿Qué estudió Santiago Sandoval?

La formación documentada del futbolista corresponde principalmente a su desarrollo deportivo en las fuerzas básicas de Chivas.

Su trayectoria futbolística incluye:

Fuerzas básicas de Chivas: ingresó en 2022, a los 14 años, en la categoría Sub-14.

Proceso de formación: pasó por las categorías Sub-16, Tercera División, Sub-17 y Sub-19.

Primer equipo: debutó con Chivas el 27 de julio de 2025.

¿En qué ha trabajado Santiago Sandoval?

Santiago Sandoval es conocido por su trayectoria como futbolista en el Club Deportivo Guadalajara y por su participación con las selecciones juveniles de México. Su ascenso deportivo tuvo momentos destacados durante el Clausura 2026 y el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Entre sus principales etapas y participaciones se encuentran: