El talento joven del futbol mexicano volvió a recibir reconocimiento internacional gracias a las actuaciones de Gilberto Mora y Santiago Sandoval, quienes fueron incluidos entre los jugadores ofensivos más prometedores del mundo en un estudio elaborado por el CIES Football Observatory.

La presencia de Gilberto Mora y Santiago Sandoval en una clasificación global destaca el crecimiento de las nuevas generaciones surgidas en la Liga MX y refleja el impacto que han tenido con sus respectivos equipos.

Además, sus posiciones en el ranking llamaron la atención al ubicarse por delante de figuras emergentes que ya brillan en el futbol europeo como Lamine Yamal.

¿Gilberto Mora y Santiago Sandoval son mejores que Lamine Yamal?

El estudio del CIES tomó en cuenta a jugadores con una participación destacada en acciones ofensivas, considerando a quienes registran al menos dos disparos y un pase clave por cada 90 minutos.

En este ranking, Gilberto Mora aparece en la tercera posición, con una edad de 18.05 años, mientras que Santiago Sandoval ocupa el octavo puesto, con 19.24.

Ambos mexicanos superan al español Lamine Yamal, figura del Barcelona, quien se encuentra en el noveno lugar con 19.31 años. El primer puesto corresponde al estadounidense Cavan Sullivan, seguido por el serbio Tadija Cojic.

Gilberto Mora y Santiago Sandoval superan a Lamine Yamal en ranking mundial. (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Los números de Gilberto Mora y Santiago Sandoval en Liga MX

El rendimiento Gilberto Mora y Santiago Sandoval también se refleja en el Apertura 2026, ya que tanto el futbolista de Tijuana como el de Guadalajara acumulan cinco goles y una asistencia en el campeonato.

Gilberto Mora consiguió esas cifras en 10 partidos con Xolos, mientras que Santiago Sandoval necesitó 12 encuentros con Chivas, nueve de ellos como titular.