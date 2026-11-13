Armando León Reséndez es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero centro en el NK Osijek, equipo de la Primera División de Croacia. Su carrera también incluye etapas en el Ascenso MX y el futbol de Andorra.

En noviembre de 2026 recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana absoluta, luego de destacar como goleador en el futbol europeo. El llamado fue realizado por Rafael Márquez para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

¿Quién es Armando León Reséndez?

Armando León Reséndez es un delantero mexicano que construyó una carrera internacional después de iniciar su trayectoria en las categorías formativas del Pachuca. Debutó en la Primera División con Club León durante el Clausura 2020 y posteriormente pasó por otros equipos del futbol mexicano.

Tras no consolidarse en la Liga MX, encontró una nueva oportunidad en Andorra, donde consiguió buenos registros goleadores. Su desempeño le permitió continuar su carrera en Croacia con el NK Osijek, club en el que se convirtió en una de las opciones ofensivas del equipo.

Entre los datos destacados de su trayectoria se encuentran su debut en Primera División, los 43 goles en 56 partidos que habría conseguido durante su etapa en Andorra, según los reportes proporcionados, y su primera convocatoria al representativo mexicano mayor en 2026.

¿Qué edad tiene Armando León Reséndez?

Armando León Reséndez tiene 26 años. Nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California.

¿Armando León Reséndez tiene pareja?

De acuerdo con reportes publicados en octubre de 2026, Armando León mantiene una relación sentimental con Fernanda Herrera, también mexicana.

¿Qué signo zodiacal es Armando León Reséndez?

Armando León Reséndez es Capricornio, debido a que nació el 18 de enero. Este signo pertenece al elemento tierra y suele asociarse con la disciplina, la perseverancia, la ambición y la constancia para alcanzar objetivos.

¿Armando León Reséndez tiene hijos?

No se encontró información pública confiable que confirme si Armando León Reséndez tiene hijos. Los reportes sobre su vida personal se centran principalmente en su relación con Fernanda Herrera, sin mencionar descendencia.

¿Qué estudió Armando León Reséndez?

No se documenta que Armando León Reséndez haya cursado una licenciatura, posgrado o diplomado universitario. Su formación conocida está relacionada con su desarrollo deportivo en el sistema de fuerzas básicas del Pachuca.

Universidad del Fútbol: se integró a esta institución en Hidalgo cuando tenía 16 años, después de ser reclutado por Pachuca.

Fuerzas básicas del Pachuca: continuó su preparación futbolística en las categorías formativas y Sub-18 del club.

¿En qué ha trabajado Armando León Reséndez?

Armando León Reséndez se ha desempeñado como futbolista profesional y ha desarrollado su carrera en equipos de México y Europa. Su trayectoria destaca por el cambio de rumbo que tuvo después de no encontrar continuidad en la Liga MX y por su posterior consolidación como delantero en el futbol europeo.

Entre los clubes y equipos en los que ha militado se encuentran: