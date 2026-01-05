Julián Araujo ha llamado la atención en los últimos días, pues recientemente hizo su debut en el Celtic FC, equipo que acaba de despedir a su entrenador, por lo que los fans de Araujo se preguntan cuál será su futuro en el club.

Sin embargo, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el destacado futbolista mexicano que ha conquistado ligas escocesas.

¿Quién es Julián Araujo?

Julián Vicente Araujo Zúñiga se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, pues recientemente se incorporó al Celtic FC, de la liga escocesa, como defensa lateral derecho.

También forma parte de la Selección Mexicana de fútbol y ha logrado destacar por su velocidad y capacidad para sumarse al ataque desde la defensa; durante su debut se consolidó como uno de los jóvenes más destacados en Norteamérica.

¿Qué edad tiene Julián Araujo?

Julián Araujo nació el 13 de agosto de 2001 en Lompoc, California, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 24 años.

Julián Araujo debutó como defensa del Celtic (Ig: @julian__araujo )

¿Julián Araujo tiene esposa?

Julián Araujo no está casado, por lo que está soltero, pues en sus redes sociales solo comparte su vida alrededor del fútbol y su éxito profesional, dejando en privado su vida personal.

¿Qué signo zodiacal es Julián Araujo?

Al haber nacido el 13 de agosto, Araujo es Leo, un signo de fuego que se caracteriza por su liderazgo, creatividad y calidez.

¿Julián Araujo tiene hijos?

Julián Araujo no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera en ascenso como defensa.

¿Qué estudió Julián Araujo?

Julián Araujo no tiene estudios universitarios; sin embargo, durante su adolescencia asistió a la Lompoc High School en California antes de reforzar su preparación deportiva en academias de fútbol como la Barça Residency Academy en Arizona.

¿En qué ha trabajado Julián Araujo?

A sus 24 años, Julián Araujo se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista, destacando en clubes como: