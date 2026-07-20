Ricardo La Volpe es un polémico exfutbolista argentino que aún sigue vigente en medios de comunicación de México.

Reconoce que ha vivido más años de su vida en Mexico que en Argentina y actualmente reside en Guadalajara, Jalisco. Te contamos más de quién es Ricardo La Volpe:

¿Quién es Ricardo La Volpe?

¿Qué edad tiene Ricardo La Volpe?

¿Quién es la esposa de Ricardo La Volpe?

¿Qué signo zodiacal es Ricardo La Volpe?

¿Cuántos hijos tiene Ricardo La Volpe?

¿Qué estudió Ricardo La Volpe?

¿En qué ha trabajado Ricardo La Volpe?

¿Quién es Ricardo La Volpe?

Ricardo La Volpe es un exfutbolista y exentrenador argentino afincado en México. Actualmente vive en Guadalajara, Jalisco, y reconoce que ha vivido más años de su vida en México que en Argentina.

¿Qué edad tiene Ricardo La Volpe?

Ricardo La Volpe tiene 74 años de edad al haber nacido el 6 de febrero de 1952.

¿Quién es la esposa de Ricardo La Volpe?

Carmen Rocha es la esposa de Ricardo La Volpe, quienes tienen alrededor de 50 años de casados. Cuando se casaron, él tenía 22 años.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo La Volpe?

Ricardo La Volpe es de signo zodiacal Acuario al haber nacido un 6 de febrero.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo La Volpe?

Ricardo La Volpe y Carmen Rocha tienen tres hijas, las dos primeras nacidas en Argentina y la tercera en México:

Deborah Sabrina Cinthya

Incluso ya son abuelos.

¿Qué estudió Ricardo La Volpe?

Ricardo La Volpe tiene estudios de contador público e incluso desempeño esa carrera cuando tenía 18 años a la par del futbol.

¿En qué ha trabajado Ricardo La Volpe?

Previo a ser un futbolista reconocido, Ricardo La Volpe trabajó en un despacho de contabilidad haciendo contratos para bancos.

En Argentina jugó con Banfield y San Lorenzo y en Mexico en Atlante y Oaxtepec. En México ha sido director técnico de equipos como:

Atlas

Toluca

Atlante

América

Monterrey

Otros

Dirigió a la Selección Mexicana previo al Mundial 2006 y ganó una Copa Oro en 2003 como entrenador.