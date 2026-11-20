Peres Jepchirchir es una corredora keniana de larga distancia, especializada en medio maratón y maratón. Es campeona olímpica de Tokio 2020, competencia celebrada en 2021, y campeona mundial de maratón en 2025.

El 19 de noviembre de 2026 se dio a conocer que la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) la suspendió durante tres años por una infracción antidopaje relacionada con eritropoyetina (EPO).

La sanción se derivó de una muestra fuera de competición tomada en Kenia el 17 de julio de 2026, que dio positivo por esta sustancia. Jepchirchir aceptó la descalificación de sus resultados desde esa fecha, incluida su victoria en el Maratón de Sídney 2026.

¿Quién es Peres Jepchirchir?

Peres Jepchirchir es una atleta keniana originaria del condado de Uasin Gishu, reconocida por sus resultados en pruebas de fondo y carreras de ruta. Su carrera comenzó en el atletismo escolar y el campo traviesa, antes de especializarse en competencias de medio maratón y maratón, donde consiguió títulos olímpicos y mundiales.

Entre sus principales logros deportivos destacan el campeonato mundial de medio maratón de 2020, la medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y el título mundial de maratón de 2025. También ganó los maratones de Nueva York en 2021, Boston en 2022 y Londres en 2024. Su triunfo en Sídney 2026 quedó posteriormente descalificado tras la sanción antidopaje.

¿Qué edad tiene Peres Jepchirchir?

Peres Jepchirchir tiene 33 años. Nació el 27 de septiembre de 1993 en Sugoi, condado de Uasin Gishu, Kenia.

¿Peres Jepchirchir tiene pareja?

Sí. Peres Jepchirchir está casada con Davis Ng’eno, quien también ha sido identificado como su compañero de entrenamiento y una persona que la ha apoyado durante su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Peres Jepchirchir?

Peres Jepchirchir es Libra, ya que nació el 27 de septiembre. Este signo pertenece al elemento Aire y, de acuerdo con la astrología, se relaciona con características como el equilibrio, la diplomacia y la búsqueda de armonía.

¿Peres Jepchirchir tiene hijos?

Sí. Peres Jepchirchir tiene una hija. Además, se ha reportado que estableció su mejor marca de medio maratón, de 1:05:06, cuando tenía pocas semanas de embarazo.

¿Qué estudió Peres Jepchirchir?

Su formación escolar se desarrolló en Kenia, aunque abandonó la secundaria debido a dificultades económicas y posteriormente se concentró en su carrera como atleta.

Entre los centros educativos en los que estudió se encuentran:

Sambut Primary School, en el condado de Uasin Gishu.

Sambut High School, donde continuó sus estudios de secundaria.

Kosirai Girls High School, en el condado de Nandi.

¿En qué ha trabajado Peres Jepchirchir?

Peres Jepchirchir es conocida por su trayectoria como atleta de élite y por los títulos que consiguió en competencias olímpicas, mundiales y algunos de los maratones más importantes del circuito internacional.

Su carrera deportiva comenzó en pruebas de pista y campo traviesa, antes de enfocarse en las carreras de ruta.

Entre sus principales participaciones y logros destacan: