Peres Jepchirchir, campeona mundial y excampeona olímpica de maratón nacida en Kenia, fue suspendida por tres años tras dar positivo en una prueba antidopaje por la sustancia prohibida EPO.

La Unidad de Integridad del Atletismo informó en un comunicado que en total, sancionó a tres atletas kenianos.

Al respecto, el director ejecutivo de la AIU, Brett Clothier, advirtió que Kenia tiene un largo camino por recorrer para mejorar su historial de dopaje, de cara a su rol de anfitrión de los campeonatos mundiales de atletismo.

¿Cuándo dio positivo Peres Jepchirchir?

Peres Jepchirchir dio positivo por EPO en una muestra fuera de competencia recolectada el 17 de julio en Kapsabet, Kenia.

Esta prueba ocurrió antes de su victoria en el Maratón de Sídney a finales de agosto, y fue suspendida provisionalmente el mes pasado.

Peres Jepchirchir ganó el oro del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y el título mundial el año pasado.

La corredora keniana de 33 años también fue poseedora del récord mundial de medio maratón.

Peres Jepchirchir fue medallista olímpica

Peres Jepchirchir acepta sanción por dopaje

Tras conocer el fallo en su contra, Peres Jepchirchir no respondió a las acusaciones y luego negó haber cometido una falta.

La atleta negó haber recibido alguna vez una inyección o haberse administrado EPO y explicó que no sabía cómo se habían producido los hallazgos analíticos adversos, señaló el fallo de la AIU.

Sin embargo, siete días después, Jepchirchir firmó un formulario en el que admitió una infracción de dos normas antidopaje y aceptó la sanción.

El Maratón de Sídney informó que la también keniana Irine Cheptai será elevada a campeona femenina de 2026.

Los otros dos atletas kenianos sancionados

Veronica Loleo, medallista de plata de medio maratón en los campeonatos mundiales de carreras en ruta de 2026, fue suspendida también por tres años tras dar positivo por EPO en una prueba fuera de competencia.

Por su parte, Ronald Korir, quien terminó cuarto en el Maratón de Berlín de 2023, recibió una suspensión de seis años después de que se detectaran anomalías en su pasaporte biológico de atleta que no pudo explicar.