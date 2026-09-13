Adidas y Real Madrid desataron críticas luego de que se revelara una posible colección de Día de Muertos para la temporada 2027-2028.

De acuerdo con el portal Footy Headlines, la marca deportiva y el club español trabajan para diseñar prendas de edición especial inspiradas en la tradicional festividad mexicana.

Sin embargo, la idea no ha caído muy bien entre los usuarios de México, quienes ya comenzaron a cuestionar la presunta colaboración.

Colección de Día de Muertos de Adidas y Real Madrid desata críticas en redes

La filtración de una posible colección de Día de Muertos entre Adidas y el Real Madrid de inmediato generó reacciones en redes sociales.

Adidas y Real Madrid desatan críticas por posible colección de Día de Muertos (Especial)

Con comentarios como “Mi cultura no es tu marketing” o “usando nuestra cultura para sacar dinero”, los usuarios criticaron que se utilice la tradición del Día de Muertos para decorar playeras deportivas del Real Madrid.

Muchos internautas aseguraron que se trata sólo de una estrategia de mercadotecnia para llamar la atención del mercado mexicano y hasta calificaron la situación de apropiación cultural.

Por su parte, otro sector de la afición mexicana expresó que la colección podría ser buena para que el Día de Muertos tenga más reconocimiento a nivel internacional.

Incluso hubo quien aseguró que estaba dispuesto comprar los diseños que preparan Adidas y el Real Madrid, pese a que se destacó que el equipo no tiene ni jugadores mexicanos.

Por lo que se desató un intenso debate en redes. Cabe señalar que por el momento ni Adidas o El Real Madrid han hecho oficial su colección.

Anteriormente, Adidas presentó en 2023 un diseño inspirado en el Día de Muertos en México para las playeras de la Selección y también lanzó una colección de calzado basado en dicha festividad.

Según las filtraciones, la colaboración de Adidas y Real Madrid contempla prendas de estilo de vida y ropa deportiva donde se incluirán artículos como:

Camisetas de entrenamiento

Chamarras deportivas

Sudaderas

Camisetas

Shorts

Pants