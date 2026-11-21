Nico Paz es un futbolista argentino que juega como mediocampista ofensivo en el Como 1907 de la Serie A italiana. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, ha destacado por su capacidad creativa, visión de juego y llegada al área rival, cualidades que también lo han llevado a formar parte del entorno de la selección argentina.

En noviembre de 2026, su futuro deportivo volvió a generar interés debido a su postura sobre un posible regreso al Real Madrid.

De acuerdo con reportes, el jugador solo contemplaría volver si el club le ofrece un proyecto deportivo en el que tenga un papel relevante, similar al que ha desarrollado en Italia. El conjunto español conserva una opción de recompra por 80 millones de euros, con vencimiento en julio de 2027.

¿Quién es Nico Paz?

Nico Paz es un futbolista argentino nacido en España que comenzó su formación deportiva en las fuerzas básicas del Real Madrid. Su desempeño en las categorías juveniles le permitió llegar al Castilla y posteriormente debutar con el primer equipo durante la temporada 2023-2024, en competencias como LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

Después de incorporarse al Como 1907 en agosto de 2024, el mediocampista encontró continuidad en el futbol italiano y se convirtió en una de las figuras ofensivas del equipo. En el ámbito internacional, también representó a Argentina en la categoría Sub-23, con la que debutó el 18 de noviembre de 2023 bajo la dirección de Javier Mascherano.

¿Qué edad tiene Nico Paz?

Nico Paz tiene 22 años. Nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España.

¿Nico Paz tiene pareja?

No hay información pública verificable que confirme si Nico Paz tiene pareja, está casado o mantiene una relación sentimental conocida. La información disponible sobre el futbolista se concentra principalmente en su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal es Nico Paz?

Nico Paz es Virgo, debido a que nació el 8 de septiembre. Este signo pertenece al elemento Tierra y, de acuerdo con la astrología, suele asociarse con características como la disciplina, la precisión, el análisis y la constancia.

¿Nico Paz tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que Nico Paz tenga hijos. Los perfiles disponibles sobre el futbolista no incluyen datos que acrediten que tenga descendencia.

¿Qué estudió Nico Paz?

Su formación documentada se ha concentrado en el desarrollo futbolístico dentro de las categorías inferiores del Real Madrid.

Entre las etapas conocidas de su preparación deportiva destacan:

Real Madrid U18: formó parte de las categorías juveniles del club.

Real Madrid U19: continuó su desarrollo antes de llegar al futbol profesional.

Real Madrid Castilla: dio el paso hacia el futbol de competencia profesional con el equipo filial.

¿En qué ha trabajado Nico Paz?

Nico Paz es conocido por su trayectoria como mediocampista ofensivo, desde su formación en la cantera del Real Madrid hasta su consolidación en el Como 1907 de Italia. Su carrera también incluye participaciones con las selecciones juveniles de Argentina.

Entre sus principales etapas y participaciones destacan: