Carlos Álvarez es un futbolista español que recientemente comenzó una nueva etapa en México como refuerzo del América.

El mediapunta surgió de las categorías inferiores del Sevilla y se convirtió en uno de los jugadores importantes del Levante durante su regreso a Primera División.

¿Quién es Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez Rivera es un futbolista español nacido en Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

Se desempeña principalmente como mediapunta y también puede jugar como centrocampista ofensivo.

Comenzó su formación en el futbol de su localidad y posteriormente ingresó a las categorías inferiores del Sevilla FC, donde destacó desde edades tempranas.

En el torneo LaLiga Promises consiguió la Bota de Oro y el Balón de Oro.

Carlos Álvarez (Adolfo Benetó García)

¿Cuántos años tiene Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez tiene 23 años.

¿Quién es la pareja de Carlos Álvarez?

Se desconoce la identidad de una pareja, novia o esposa de Carlos Álvarez.

¿Qiué signo zodiacal es Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez nació el 6 de agosto de 2003, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Carlos Álvarez tiene hijos?

No se encontró información confirmada que permita establecer que Carlos Álvarez tenga hijos.

¿Qué estudió Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez cursó su formación escolar en el Colegio Cardenal Spínola de Sanlúcar la Mayor, donde permaneció hasta completar la Educación Secundaria Obligatoria.

Desde adolescente, su formación estuvo principalmente enfocada en el desarrollo de su carrera futbolística.

Carlos Álvarez (Sergi Casanova)

¿En qué equipos ha jugado Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez comenzó en el Atlético Sanlúcar antes de incorporarse a las fuerzas básicas del Sevilla.

En 2019 firmó su primer contrato profesional con el Sevilla Atlético y posteriormente debutó con el primer equipo en la Copa del Rey, donde marcó un gol.

En 2023 llegó al Levante, equipo con el que alcanzó su mayor protagonismo.

Carlos Álvarez ha representado a España en categorías inferiores, incluyendo las selecciones Sub-16, Sub-17 y Sub-19.

Con la Sub-17 conquistó el Torneo Internacional del Algarve y posteriormente continuó su recorrido por las categorías juveniles de la selección española.