Montse Tomé (Montserrat Tomé Vázquez) es una exfutbolista y entrenadora española que actualmente se desempeña como directora técnica del Pachuca Femenil en la Liga MX Femenil.

Antes de llegar a México, Tomé dirigió a la Selección Española Femenina, donde hizo historia en septiembre de 2023 al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de seleccionadora absoluta.

La RFEF decidió no renovar su contrato en agosto de 2025 y nombró a Sonia Bermúdez como su sucesora. Tomé permaneció así fuera de la selección española hasta su incorporación al Pachuca Femenil en septiembre de 2026.

¿Quién es Montse Tomé?

Montserrat Tomé Vázquez, conocida como Montse Tomé, es una exfutbolista y entrenadora española originaria de Asturias. Como jugadora, se desempeñó como centrocampista y pasó por clubes como el Oviedo Moderno, Levante UD y FC Barcelona, además de representar a la Selección Española.

Su carrera como futbolista se extendió hasta 2012. Posteriormente comenzó su formación como entrenadora y en 2018 se incorporó al cuerpo técnico de la Selección Española femenina como asistente de Jorge Vilda, después de completar su formación para obtener la licencia UEFA Pro.

En septiembre de 2023, la Real Federación Española de Fútbol la nombró seleccionadora absoluta, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de la selección femenina de España.

Montse Tomé, exfutbolista y entrenadora española (Cortesía)

¿Qué edad tiene Montse Tomé?

Montse Tomé tiene 44 años, nació el 22 de mayo de 1982.

¿Montse Tomé tiene pareja?

La vida sentimental de Montse Tomé se mantiene alejada de la exposición pública. No existe información reciente y suficientemente confirmada que permita identificar a una pareja actual o establecer que esté casada.

¿Qué signo zodiacal es Montse Tomé?

Tomando como referencia la fecha de nacimiento del 22 de mayo, Montse Tomé es Géminis.

¿Montse Tomé tiene hijos?

No existe información pública suficientemente confirmada sobre si Montse Tomé tiene hijos.

La entrenadora asturiana mantiene buena parte de su vida personal fuera de los medios, por lo que no es posible establecer este dato con certeza a partir de información pública confiable.

¿Qué estudió Montse Tomé?

La formación de Montse Tomé está vinculada principalmente con la educación física y la dirección técnica de fútbol. Antes de dedicarse por completo a los banquillos, trabajó como profesora de Educación Física en un colegio de primaria.

Formación académica: Se desempeñó como profesora de Educación Física.

Licencia UEFA Pro: Realizó el curso de entrenador para obtener la licencia UEFA Pro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Formación como entrenadora: Finalizó el proceso de formación que le permitió incorporarse al cuerpo técnico de la Selección Española en 2018.

¿En qué ha trabajado Montse Tomé?

La trayectoria profesional de Montse Tomé combina una etapa como futbolista profesional con una carrera posterior en los banquillos. Antes de convertirse en entrenadora de la selección absoluta española, pasó por distintos equipos y categorías de formación.

CD Romanón Femenino: comenzó a jugar en categorías infantiles.

Oviedo Moderno: se formó en las categorías inferiores y posteriormente llegó al primer equipo.

Levante UD: jugó entre 2007 y 2010 y ganó la Superliga en la temporada 2007-08.

FC Barcelona: formó parte del equipo entre 2010 y 2012.

Selección Española: también fue internacional durante su etapa como futbolista.

Como entrenadora: