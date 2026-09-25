Montse Tomé es la nueva entrenadora de Pachuca Femenil, tras la salida de Óscar Torres por los malos resultados en el Apertura 2026.

La directiva de Pachuca Femenil informó que la estratega española, Montse Tomé, ex entrenadora de la Selección de España será la encargada de liderar a las Tuzas.

Montse Tomé tiene mucha experiencia como entrenadora (@TuzosFemenil)

La trayectoria de Montse Tomé como entrenadora

Después de retirarse como futbolista profesional, Montse Tomé se hizo cargo de la Selección Nacional de España Femenina Sub-17.

Como entrenadora de España conquistó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en la India 2022, además de dos subcampeonatos europeos femeninos en 2022 y 2023.

Tomé también fue auxiliar dentro del cuerpo técnico de Jorge Vilda, que conquistó con la Selección Nacional de España Femenina el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Más tarde, se hizo cargo del equipo femenil de España que levantó el título de la Nations League Femenina 2023-2024, y se quedó con el subcampeonato de la Eurocopa Femenina en 2025.

El reto de levantar a Pachuca Femenil en el Apertura 2026

Montse Tomé llega acompañada de su asistente técnico David Belllver Vaño, con el objetivo de mejorar el rumbo de Pachuca Femenil en el Apertura 2026.

Pachuca Femenil suma 7 puntos en el sexto lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA, y enfrentará esté sábado 26 de septiembre a Santos Laguna en la Jornada 9 de la competencia.