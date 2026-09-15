Te contamos quién es Cristian “Kily” González, el nuevo entrenador del Inter Miami de Lionel Messi.

A lo largo de su carrera, Cristian “Kily” González vistió la playera de varios equipos de Argentina, España e Italia, y tras su retiro consiguió experiencia como DT.

¿Quién es Cristian “Kily” González?

Cristian Alberto González Perret, conocido popularmente como “Kily” González, es un exfutbolista y entrenador argentino.

En su faceta de futbolista jugó en la posición de interior o volante por izquierda.

Cristian “Kily” González (@kilygonzalezdt / Instagram)

¿Cuántos años tiene Cristian “Kily” González?

En la actualidad, Cristian “Kily” González tiene 52 años de edad. Nació el 4 de agosto de 1974 en Rosario, Argentina.

¿Quién es la esposa de Cristian “Kily” González?

La esposa de Cristian “Kily” González es una mujer identificada con el nombre de Raquel, con quien tiene una relación desde el 2001.

Cristian “Kily” González (@kilygonzalezdt / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Cristian “Kily” González?

Por su fecha de nacimiento, Cristian “Kily” González pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Cristian “Kily” González?

Se sabe que Cristian “Kily” González tiene un hijo llamado Luciano González.

¿Qué estudió Cristian “Kily” González?

Cristian “Kily” González no cuenta con estudios universitarios, ya que desde muy joven se dedicó a su formación como futbolista profesional.

Cristian “Kily” González (@kilygonzalezdt / Instagram)

¿En qué ha trabajado Cristian “Kily” González?

La carrera de Cristian “Kily” González comenzó en 1993 al debutar con Rosario Central.

Posteriormente, firmaría con Boca Juniors donde jugaría de 1995-1996.

Cristian “Kily” González dio el salto Europa al ser fichado por el Real Zaragoza donde jugaría hasta 1999 para después firmar con el Valencia.

Hacia la temporada 2003-2004, llegó a la Serie A de Italia con el Inter de Milán, donde ganó cuatro títulos incluido el de liga.

Sin embargo, en 2006 regresó a su natal Argentina con Rosario Central y jugó tres temporadas.

Después, ficharía con San Lorenzo de 2009 a 2010, aunque regresaría a Rosario Central para su retiro en 2011.

Con la selección de Argentina, Cristian “Kily” González hizo su debut en 1995 jugando hasta el 2005; sus participaciones incluyeron Copa América, Juegos Olímpicos y la clasificatorias de Conmebol.

Tras su retiro, el “Kily” González comenzaría su aventura como entrenador con Rosario Central del 2020 a 2002 dirigiendo 68 partidos.

Igualmente dirigiría Unión de Santa Fe y Platense en la Primera División Argentina.

El 15 de septiembre 2026, Cristian “Kily” González firmó como director técnico del Inter Miami. Su contrato en el equipo de Lionel Messi es hasta junio de 2028.