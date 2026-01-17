Conoce quién es Marc-André ter Stegen, un futbolista de élite que ha sido ampliamente reconocido por su trayectoria en el FC Barcelona y la Selección Alemana. Considerado uno de los guardametas más exitosos de su generación.

¿Quién es Marc-André ter Stegen?

Marc-André ter Stegen es un futbolista profesional alemán que juega como portero y es considerado como uno de los mejores guardametas de su generación. Nació en Mönchengladbach, Alemania y se ha desarrollado principalmente en el FC Barcelona, club en el que ha ganado múltiples títulos nacionales e internacionales y ha sido nombrado capitán del primer equipo.

¿Qué edad tiene Marc-André ter Stegen?

Ter Stegen nació el 30 de abril de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años.

¿Marc-André ter Stegen tiene esposa?

Marc-André estuvo casado con Daniela Jehle, con quien contrajo matrimonio en 2017; sin embargo, en el 2025 anunciaron su separación, manteniendo una relación colaborativa en el cuidado de sus hijos.

Actualmente, mantiene una relación con Ona Sellares, con quien comparte momentos importantes en sus redes sociales.

Marc-André ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundos (Ig: @mterstegen1)

¿Qué signo zodiacal es Marc-André ter Stegen?

Al haber nacido el 30 de abril, Marc-André es Tauro, signo que se caracteriza por su estabilidad, perseverancia y lealtad.

¿Marc-André ter Stegen tiene hijos?

Sí, Ter Stegen y Daniela Jehle tienen dos hijos, uno nacido en el 2019 y otro en el 2024.

¿Qué estudió Marc-André ter Stegen?

Ter Stegen no tiene estudios universitarios conocidos, ya que su formación se centró en el fútbol desde muy joven. Ingresó a las divisiones juveniles del Borussia Mönchengladbach cuando era niño y se desarrolló profesionalmente en el deporte.

¿En qué ha trabajado Marc-André ter Stegen?

La carrera de Marc-André se ha centrado en el ámbito deportivo, destacando momentos especiales como:

2011-2014: Debutó como profesional en el Borussia Mönchengladbach y se consolidó como portero titular del equipo en la Bundesliga

2014-actualidad: Se unió al FC Barcelona, donde ha ganado múltiples títulos, incluidos La Liga, la UEFA Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Fue nombrado capitán del Barcelona en agosto de 2024.

Ter Stegen ha sido considerado parte de la Selección de Alemania desde hace más de una década, debutando en 2012 y participando en torneos importantes como Eurocopas, Copas del Mundo y la Copa de las Confederaciones, donde Alemania ganó el título en 2017.