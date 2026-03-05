La tenista italiana Lucrezia Stefanini denunció que recibió amenazas de presuntos apostadores, antes de jugar su partido en el torneo de Indian Wells.

Las amenazas recibidas vía WhatsApp sobre Lucrezia Stefanini, ocurrieron en la clasificación del torneo del WTA 1000 de Indian Wells.

Lucrezia Stefanini, tenista italiana (@ Lucrezia Stefanini )

¿Cómo fue amenazada la tenista Lucrezia Stefanini por presuntos apostadores?

Lucrezia Stefanini reveló a través de un video en su cuenta de Instagram, que recibió un mensaje de WhatsApp en el que la amenazaron para que no ganara su partido clasificatorio en el torneo de Indian Wells.

La tenista italiana detalló que el mensaje incluía información personal e iba acompañado por una imagen de una pistola.

“Me amenazaron a mí y a mi familia, mencionando a mis padres, mi lugar de nacimiento y me enviaron la foto de una pistola” Lucrezia Stefanini, tenista italiana

Lucrezia Stefanini recibió la amenaza previó a salir a la cancha para enfrentar a Victoria Jiménez, quien al final se quedó con la victoria con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4.

Stefanini compartió que tras recibir las amenazas alertó a la WTA, organización que le brindó apoyo y total seguridad.

“Todo el torneo se movilizó para que me sintiera segura. A pesar de todo, luché hasta el final para intentar ganar mi partido, porque no puedo permitir que esta gente me intimide” Lucrezia Stefanini, tenista italiana

Apoyo total para Lucrezia Stefanini tras recibir amenazas de presuntos apostadores

Las amenazas sobre la tenista Lucrezia Stefanini provocaron apoyo unánime a su alrededor, y el presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, Ángelo Binaghi, calificó de “intolerable” esta situación.

Aseguró que, el envío de imágenes de armas, el conocimiento de información personal y la intimidación hacia un deportista marca un aumento de calidad perturbadora que no tiene nada que ver con el deporte.

“Quien crea que puede condicionar un partido mediante el miedo... debe saber que ha incurrido en un delito. Este tipo de comportamiento merece una respuesta legal inmediata” Ángelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel

Las amenazas de presuntos apostadores a tenistas cada vez son más frecuentes

Lucrezia Stefanini no es la única tenista que ha recibido amenazas por presuntos apostadores en los últimos meses.

El también italiano Mattia Bellucci, el español Nicolás Sánchez Izquierdo o el argentino Román Burruchaga han sido víctimas de amenazas.