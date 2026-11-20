Kozo Tashima es un exfutbolista, exentrenador y dirigente deportivo japonés que presidió la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) entre 2016 y 2024. Actualmente es presidente honorario de ese organismo y forma parte del Consejo de la FIFA, donde participa en la dirección del futbol internacional.

El 18 de noviembre de 2026, la JFA presentó formalmente su candidatura a la presidencia de la FIFA para las elecciones de marzo de 2027.

¿Quién es Kozo Tashima?

Kozo Tashima es un exfutbolista internacional japonés que disputó siete partidos con la selección nacional. Después de retirarse como jugador, se preparó como entrenador en Alemania y comenzó una trayectoria en la administración deportiva que lo llevó a ocupar puestos de responsabilidad en el futbol japonés y asiático.

Su carrera directiva incluye la presidencia de la Asociación de Fútbol de Japón durante ocho años, así como su participación en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en el Consejo de la FIFA, al que pertenece desde 2015. Desde 2024 ocupa el cargo de presidente honorario de la JFA y mantiene su participación en la estructura directiva del futbol internacional.

¿Qué edad tiene Kozo Tashima?

Kozo Tashima tiene 68 años. Nació el 21 de noviembre de 1957 en Japón. Cumplirá 69 años el 21 de noviembre de 2026.

¿Kozo Tashima tiene pareja?

No hay información pública verificable que confirme si Kozo Tashima tiene pareja o cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Kozo Tashima?

Kozo Tashima es Escorpio, debido a que nació el 21 de noviembre. Este signo pertenece al elemento Agua y, de acuerdo con la astrología, suele relacionarse con características como la determinación, la intensidad y la capacidad de concentración.

¿Kozo Tashima tiene hijos?

Los datos biográficos disponibles no detallan aspectos de su vida familiar.

¿Qué estudió Kozo Tashima?

Kozo Tashima cursó estudios en Japón y posteriormente se especializó en formación deportiva en Alemania.

Universidad de Tsukuba, en Japón.

Deutsche Sporthochschule Köln (Universidad Alemana del Deporte de Colonia), en Alemania, donde recibió formación como entrenador.

¿En qué ha trabajado Kozo Tashima?

Kozo Tashima es conocido por su trayectoria en el futbol japonés e internacional, primero como jugador y entrenador y después como dirigente deportivo.

Entre sus principales cargos y actividades destacan: