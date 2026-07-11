Johan Manzambi es un futbolista suizo que juega como mediocampista en el SC Freiburg de la Bundesliga y forma parte de la selección de Suiza.

En 2026, Johan Manzambi ganó protagonismo internacional gracias a sus actuaciones con el SC Freiburg y su irrupción con la selección de Suiza, consolidándose como una de las jóvenes figuras del futbol europeo.

¿Quién es Johan Manzambi?

Johan Manzambi es un futbolista profesional suizo nacido en Ginebra, formado en las categorías inferiores del Servette FC antes de incorporarse al SC Freiburg de Alemania.

Su estilo de juego le permite desempeñarse como mediocampista, mediapunta o atacante, lo que lo ha convertido en una pieza valiosa tanto para su club como para las selecciones nacionales de Suiza.

Gracias a su crecimiento en la Bundesliga y a sus actuaciones con las categorías juveniles y la selección absoluta, es considerado una de las principales promesas del futbol suizo.

¿Qué edad tiene Johan Manzambi?

Johan Manzambi nació el 14 de octubre de 2005 en Ginebra, Suiza, por lo que actualmente tiene 20 años.

¿Johan Manzambi tiene pareja?

No existe información pública o confirmada sobre la vida sentimental de Johan Manzambi.

¿Qué signo zodiacal es Johan Manzambi?

Johan Manzambi nació el 14 de octubre, por lo que pertenece al signo Libra. Este signo corresponde al elemento aire y suele asociarse con personas equilibradas, sociables, diplomáticas y con facilidad para trabajar en equipo.

¿Johan Manzambi tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Johan Manzambi tenga hijos.

¿Qué estudió Johan Manzambi?

Hasta el momento no existen registros públicos sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados de Johan Manzambi, ya que desde temprana edad enfocó su formación en el futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Johan Manzambi?

Johan Manzambi es reconocido por su trayectoria como futbolista profesional. Su desarrollo deportivo comenzó en Suiza y continuó en Alemania, donde ha destacado por su calidad técnica y proyección internacional.

Su trayectoria incluye: