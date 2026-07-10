Charles De Ketelaere es un futbolista belga que juega como atacante en el Atalanta de la Serie A y forma parte de la selección de Bélgica. Formado en el Club Brugge, se ha consolidado como uno de los jugadores ofensivos más destacados de su generación.

Durante el Mundial 2026, Charles De Ketelaere se convirtió en una de las principales figuras de Bélgica gracias a sus actuaciones ofensivas, respaldadas por la gran temporada que firmó con el Atalanta.

¿Quién es Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere es un futbolista profesional belga nacido en Brujas que se desempeña como mediapunta, delantero o extremo.

Inició su carrera en las categorías inferiores del Club Brugge, donde debutó en el primer equipo y conquistó varios títulos de la liga belga antes de dar el salto al futbol italiano.

Tras una temporada con el AC Milan, encontró su mejor versión en el Atalanta, club en el que recuperó protagonismo y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo.

¿Qué edad tiene Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere nació el 10 de marzo de 2001 en Brujas, Bélgica, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Charles De Ketelaere tiene pareja?

Sí. Charles De Ketelaere mantiene una relación con Jozefien Van de Velde, una dentista belga con quien ha sido visto públicamente en diversas ocasiones.

¿Qué signo zodiacal es Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere nació el 10 de marzo, por lo que pertenece al signo Piscis. Este signo corresponde al elemento agua y suele asociarse con personas creativas, intuitivas, empáticas y con facilidad para adaptarse a diferentes situaciones.

¿Charles De Ketelaere tiene hijos?

No. Hasta el momento no existen fuentes públicas que confirmen que Charles De Ketelaere tenga hijos.

¿Qué estudió Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere enfocó su formación desde temprana edad en el futbol profesional dentro de la academia del Club Brugge.

¿En qué ha trabajado Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere es reconocido por su trayectoria como futbolista profesional, destacando por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas.

Su trayectoria incluye: