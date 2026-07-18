Joan Cepdevilla es un exfutbolista español que se desempeñó como lateral izquierdo y formó parte de la generación dorada de la Selección de España, con la que conquistó la Eurocopa 2008 y la Copa Mundial de la FIFA 2010. También destacó en clubes como el RCD Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y Villarreal CF.

¿Quién es Joan Cepdevila?

Joan Cepdevila, es un exfutbolista español reconocido por desempeñarse como lateral izquierdo. Es considerado uno de los integrantes de la generación dorada de la selección de España, con la que conquistó la Eurocopa de 2008 y la Copa Mundial de la FIFA 2010. A nivel de clubes destacó por su paso por el RCD Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y Villareal CF.

¿Qué edad tiene Joan Cepdevila?

Joan Cepdevila, nació el 3 de febrero de 1978, en Tárrega, España. En 2026 tiene 48 años.

¿Joan Cepdevila tiene hijos?

Sí, el exfutbolista Joan Cepdevila tiene dos hijos.

A pesar de mantener su vida familiar en un perfil discreto, en algunas entrevistas el exfutbolista de primera división comentó que lleva una vida muy familiar, por lo que disfruta el tiempo junto a los suyos.

¿Qué estudios tiene Joan Cepdevila?

Al haber dedicado su juventud y su vida profesional al fútbol, Joan Cepdevila no cursó estudios universitarios tradicionales, ni obtuvo una carrera académica formal.

Sin embargo, tras finalizar su carrera como jugador profesional, completó el curso oficial de Director Deportivo impartido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha participado en programas formativos de gestión de entidades deportivas.

¿En qué ha trabajado Joan Cepdevila?

El exjugador de fútbol Joan Cepdevila, desarrolló una carrera profesional como futbolista entre 1996 y 2017, jugando en equipos como:

U.E. Tárrega (1996)

RCD Espanyol B (1997)

RCD Espanyol (1998)

Atlético de Madrid (1999)

Deportivo de La Coruña (2000)

Villareal CF (2007)

SL Benfica - Portugal (2011)

RCD Espanyol (2012)

NorthEst United FC - India (2014)

Lierse SK - Bélgica (2015)

FC Santa Coloma - Andorra (2016)

Con la selección española disputó 60 partidos internacionales y fue campeón de la Eurocopa 2008 y del Mundial de Sudáfrica 2010. Tras su retiro Joan Cepdevila ha trabajado como representante institucional del RCD Espanyol, comentarista deportivo y conferencista.