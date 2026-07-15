Iván Barton hizo historia en 2026 al ser designado para dirigir una semifinal del Mundial entre Francia y España.

Su trayectoria en competencias como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos y las Copas del Mundo lo ha consolidado entre los árbitros más importantes de la región.

¿Quién es Iván Barton?

Iván Arcides Barton Cisneros nació en Santa Ana, El Salvador. Es árbitro profesional de futbol y cuenta con el gafete internacional de la FIFA desde 2018.

Además de su carrera en el arbitraje, Barton es licenciado en Ciencias Químicas y durante varios años se desempeñó como docente universitario antes de enfocarse de lleno en su desarrollo como juez internacional.

Iván Barton (Concacaf)

¿Cuántos años tiene Iván Barton?

Iván Barton nació el 27 de enero de 1991, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Quién es la esposa de Iván Barton?

Iván Barton ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores y no existe información pública ampliamente documentada sobre una esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Iván Barton?

Al haber nacido el 27 de enero, Iván Barton pertenece al signo Acuario.

¿Quiénes son los hijos de Iván Barton?

No hay información pública ampliamente documentada sobre hijos del árbitro salvadoreño.

¿Qué estudió Iván Barton?

Fuera de las canchas, Iván Barton es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador.

Antes de convertirse en uno de los árbitros más reconocidos de la Concacaf, impartió clases de Química Orgánica en esa institución, combinando durante varios años la docencia con el arbitraje profesional.

¿En qué ha trabajado Iván Barton?

Iván Barton comenzó su carrera como árbitro en el futbol salvadoreño y debutó en la Primera División durante la temporada 2014-2015.

En 2018 recibió el gafete FIFA, lo que le permitió participar en torneos internacionales organizados por la Concacaf y la FIFA.

Desde entonces ha dirigido encuentros de:

La Copa Oro

La Liga de Naciones de la Concacaf

La Concacaf Champions Cup

La Leagues Cup

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La Copa Mundial de Qatar 2022

La Liga Profesional Saudí

La J1 League de Japón

También ha sido designado para competencias juveniles y el Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los árbitros de mayor proyección del continente.