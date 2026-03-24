Tras su primer nocaut en el ring, Jocelyn Camarillo rompió el silencio sobre la situación de salud de su contrincante Isis Sio, quien fue hospitalizada e inducida a coma después de la pelea del 21 de marzo de 2026 en San Bernardino.

La boxeadora mexico-americana compartió un comunicado en el que expresó alivio por la recuperación de Sio y negó cualquier intención maliciosa en su reacción inicial.

Camarillo aseguró que su celebración fue producto de la emoción y agradeció el apoyo recibido.

Jocelyn Camarillo publica comunicado sobre el estado de Isis Sio (@j.camarillo7 / Instagram)

Jocelyn Camarillo rompe el silencio tras la situación de salud de Isis Sio

En su cuenta de Instagram, la boxeadora mexico-americana Jocelyn Camarillo, publicó su estatus frente a la situación de salud de Isis Sio, contrincante con la que peleó el pasado 21 de marzo en San Bernardino.

Pues durante el combate de boxeo, este terminó con un nocaut en el primer round que llevó a Isis Sio a ser hospitalizada y a ser inducida a coma; ahora está despierta, hablando en el UCI.

Ante esto, Jocelyn Camarillo rompió el silencio y publicó un comunicado ante los comentarios que se han hecho sobre ella, cuando celebró su primer KO sin tomar en cuenta al principio el estado de Isis Sio:

“He visto muchos comentarios sobre mi pelea, y solo quiero decir esto... En primer lugar, mi oponente ha estado en mi mente y estoy realmente aliviada de que esté bien. Nunca querría que le pasara nada malo a nadie con quien comparto el ring. Este deporte es peligroso, y todos entramos ahí sabiendo lo que está en riesgo.” Jocelyn Camarillo

Jocelyn Camarillo publica comunicado sobre Isis Sio (@j.camarillo7 / Instagram)

De igual manera, la boxeadora mexico-americana reconoció que “esa fue mi primera victoria por KO, y en ese momento me sentí abrumada por la emoción”, por lo que aseguró que en esos momentos estaba orgullosa, emocionada y “solo estaba reaccionando” a su victoria, por lo que “nunca fue por falta de respeto o falta de deportividad.”

Tan pronto como registré lo que estaba sucediendo, mi energía cambió. Me arrodillé y mi preocupación fue por ella. Cualquiera que me conozca sabe que no soy una persona maliciosa. Lo más difícil ha sido sentirme juzgada y atacada, especialmente durante un momento que ya ha sido mucho para mí. Todavía estoy aprendiendo y creciendo, no solo como luchadora, sino como persona que navega momentos como este bajo la mirada pública.“ Jocelyn Camarillo

En su comunicado, Jocelyn Camarillo aseguró que ha recibido ataques tras su reacción al KO de Isis Sio, asegurando que nunca fue su intención y reveló estar preocupada por ella; finalmente agradeció a quienes han estado con ella para apoyarla pues “realmente aprecio a todos los que se han comunicado conmigo para ver cómo estoy mentalmente. Significa más de lo que saben.”