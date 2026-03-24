La boxeadora de 19 años Isis Sio despertó del coma inducido en el que fue puesta tras sufrir un nocaut en el primer asalto de su pelea contra Jocelyn Camarillo en San Bernardino, California.

El combate de box terminó apenas a los 78 segundos, cuando Isis Sio recibió múltiples golpes que la dejaron inconsciente y convulsionando en el ring.

Tras varios días en terapia intensiva, médicos confirmaron que ya respira por sí sola y ha recuperado el habla, aunque sigue bajo observación.

¿Qué le pasó a Isis Sio? Despierta del coma inducido tras el KO de Jocelyn Camarillo

El pasado 21 de marzo, Isis Sio fue noqueada en el primer asalto por Jocelyn Camarillo durante una pelea celebrada en San Bernardino, en donde tuvo que ser hospitalizada y ser inducida al coma.

La pelea terminó en el primer round apenas a los 78 segundos, luego de que Isis Sio recibiera múltiples golpes en la cabeza que la dejaron inconsciente sobre el ring y que la hizo convulsionar antes de ser retirada en camilla y ser trasladada al hospital.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron inducir a Isis Sio a coma y conectarla a soporte respiratorio mientras era atendida en terapia intensiva.

Posteriormente, en las últimas horas se confirmó que Isis Sio salió del coma inducido, ya respira por sí sola y ha podido recuperar el habla tras su combate con Jocelyn Camarillo.

De momento, se sabe que la boxeadora continúa bajo observación en la unidad de cuidados intensivos y monitorean su recuperación.

Por su parte, Jocelyn Camarillo expresó su preocupación a través de un comunicado, habló sobre lo ocurrido en la pelea, sobre el KO que le dio la victoria, su reacción y posterior preocupación por Isis Sio.

Finalmente, Camarillo habló del hostigamiento que ha recibido en redes, pero finalizó el comunicado con sus mejores deseos y pronta recuperación a Isis Sio.