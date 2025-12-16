Alan Pulido Izaguirre es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero y actual jugador del Club Deportivo Guadalajara, equipo al que se incorporó originalmente en 2016 y con el que regresó para el Clausura 2025.

Chivas anunció su retorno el 7 de enero de 2025 como uno de los refuerzos estelares del torneo; sin embargo, su segunda etapa con el club ha estado acompañada de señalamientos por problemas de disciplina y ausencias en entrenamientos, situación que ha generado tensión al interior del equipo.

¿Quién es Alan Pulido?

Alan Pulido se formó futbolísticamente en las fuerzas básicas de Tigres UANL, donde pasó por las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y el equipo de Tercera División. Su desempeño llamó la atención del entonces técnico Daniel Guzmán, quien lo integró al primer equipo.

Debutó profesionalmente en la SuperLiga 2009 y quedó registrado oficialmente en el torneo Bicentenario 2010. Su primer partido en Liga MX fue el 27 de marzo de 2010, en una derrota de Tigres ante Monarcas Morelia.

Tras el Mundial de Brasil 2014, Pulido protagonizó una de las polémicas más recordadas de su carrera al manifestar su intención de emigrar al futbol europeo, asegurando que ya no tenía contrato vigente con Tigres. La directiva felina negó dicha versión y el jugador dejó de presentarse a entrenar, lo que derivó en sanciones y un prolongado conflicto legal.

Posteriormente militó en el Levadiakos FC y en el Olympiacos de Grecia, con el que debutó oficialmente el 28 de octubre de 2015 en un partido de Copa. En 2016, Chivas logró concretar su fichaje y Pulido se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo, etapa en la que fue campeón de Liga MX y Concachampions.

Alan Pulido, delantero del Club Deportivo Guadalajara. (Redes Sociales )

Más tarde continuó su carrera en la MLS con el Sporting Kansas City, donde se mantuvo durante cuatro temporadas antes de concretar su regreso al Rebaño Sagrado en 2025.

¿Qué edad tiene Alan Pulido?

Alan Pulido Izaguirre nació el 8 de marzo de 1991 en Tamaulipas, por lo que en 2025 tiene 34 años.

¿Alan Pulido tiene esposa?

Alan Pulido estuvo casado con Ileana Salas, psicoterapeuta regiomontana, con quien inició una relación en 2016 y contrajo matrimonio en 2019.

En meses recientes, el futbolista ha sido vinculado sentimentalmente con la influencer Maya Nazor, ex pareja del rapero Santa Fe Klan; sin embargo, ninguno ha confirmado públicamente dicha relación.

¿Qué signo zodiacal es Alan Pulido?

Alan Pulido es Piscis, signo zodiacal asociado con la sensibilidad, intuición y creatividad.

¿Alan Pulido tiene hijos?

Hasta el momento, Alan Pulido no ha hecho pública información sobre hijos. En sus redes sociales suele compartir momentos familiares, principalmente con sus sobrinos.

¿Qué estudió Alan Pulido?

Alan Pulido se enfocó desde temprana edad en su formación deportiva, al integrarse a las fuerzas básicas de Tigres UANL durante su adolescencia. No se tiene registro público de estudios profesionales fuera del fútbol.

¿En qué ha trabajado Alan Pulido?

Alan Pulido ha desarrollado su carrera como futbolista profesional, destacándose como delantero en distintos clubes: