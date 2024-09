Lucas Ocampos fue presentado como nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, equipo que no le costó trabajo elegir como su nuevo club debido a su amistad con André-Pierre Gignac.

Lucas Ocampos fue presentado por el Tato Noriega como fichaje ‘bomba’ traído desde el Sevilla de España, equipo que permitió la salida del argentino a cambio de una millonada.

Aunque usted no lo crea, André-Pierre Gignac fue el artífice del fichaje de Lucas Ocampos por los Rayados de Monterrey debido a que ambos coincidieron en el Marsella de Francia.

La amistad que forjaron André-Pierre Gignac y Lucas Ocampos permitió que el argentino eligiera con los ojos cerrados venir a México, a Monterrey, y ponerse la de Rayados.

“André-Pierre Gignac es mi amigo, pero en la cancha será mi enemigo”: Lucas Ocampos

Lucas Ocampos habló maravillas de André-Pierre Gignac, a quien conoció en su paso por la Ligue 1, y que le habló sobre la ciudad de Monterrey, su equipo, y por supuesto del Clásico Regio.

“Hablé con Oliver mucho, con Tecatito, con Gignac, es un gran amigo mío, me ayudó en Marsella, él hablaba español y yo con el francés estaba un poco verde, hablo casi siempre, esporádicamente, hace tiempo que fue a Marsella lo vi”...

“Me contó como estaba Monterrey, y su club (Tigres), sobre su familia, hablé con él, me habló de la ciudad, me ofreció ayuda para conocerla, fuera del campo somos amigos, pero dentro las cosas cambian, cada uno representa un escudo diferente, no tengo que decir lo que representa el Clásico”, dijo Lucas Ocampos.

El fichaje ‘galáctico’ de los Rayados de Monterrey se reencontrará con Óliver Torres, con quien jugaba en el Sevilla de LaLiga, además de que tiene el placer de conocer a Jesús Tecatito Corona, y a Sergio Canales.

“Rayados me mostró sus ganas de conseguir el título”: Lucas Ocampos

Lucas Ocampos mencionó en su presentación que no le importa tener la etiqueta de “fichaje bomba”, pues a él le gusta la presión y dijo que solo tiene una cosa que decirle a los fans de Rayados:

“Si soy fichaje estrella, bomba, mi personalidad lo evita, soy una persona tranquila, no me asustan los retos. La primera charla que tuve con Rayados me transmitieron mucha ambición, el club quiere seguir creciendo, me mostraron sus ganas de campeonar, un club me transmite eso y tomé la decisión de venir, no me equivoqué”...

“Lo único que puedo prometer a la gente, lo pueden preguntar a cualquier hincha de los clubes donde estuve, estoy comprometido con la camiseta, el equipo, soy un jugador que da el 100 por 100, no se ahorra ninguna carrera, ojalá que se sientan representados, con esas ganas de seguir haciendo lo que hice estos años en Sevilla”, finalizó sus palabras Lucas Ocampos.