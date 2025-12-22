David Picasso, retará al campeón japonés Naoya Inoue, el sábado 27 de diciembre de 2025 en Arabia. Consulta a qué hora y dónde ver la pelea de boxeo entre el japonés y el mexicano.

Pelea: Naoya Inoue vs David Picasso

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025

Horario: Aproximadamente 7 am, tiempo del centro de México

Sede: Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita

Transmisión: DAZN

Naoya Inoue vs David Picasso: A qué hora ver la pelea del mexicano ante el campeón japonés

El 27 de diciembre de 2025 es la peligrosa cita del boxeador mexicano, David Picasso vs Naoya Inoue, pelea que empezará aproximadamente a las 7 horas, tiempo del centro de México.

Naoya Inoue vs David Picasso: ¿Dónde ver la pelea del mexicano ante el campeón japonés?

La Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita, será el escenario donde el japonés Naoya Inoue, encabezará la cartelera The Ring V: Night of the Samurai ante David Picasso.

La pelea Naoya Inoue vs David Picasso será transmitida en México por la plataforma DAZN.

¿Cómo llega el mexicano David Picasso a la pelea contra Naoya Inoue?

David Picasso, el boxeador mexicano que retará a Noya Inoue, suma 32 peleas como profesional, en las que aún no conoce la derrota.

El boxeador nacido en la Ciudad de México, suma 17 peleas ganadas por la vía del nocaut, y aunque no ha perdido, tiene un combate empatado.

Naoya Inoue, rey de los supergallos a nivel mundial, tiene una pelea menos que David Picasso, pero a sus 32 años ha terminado 27 combates por la vía del cloroformo.

Naoya Inoue vs David Picasso: ¿Qué campeonatos buscará el boxeador mexicano ante el japonés?

El sábado 27 de diciembre de 2025, el japonés Naoya Inoue pondrá en juego sus cuatro campeonatos de peso supergallo contra el mexicano David Picasso.

Esta es la cartelera completa de la función The Ring V: Night of the Samurai: