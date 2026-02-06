Andrés Escobar fue un destacado futbolista reconocido por su labor como defensa central; sin embargo, tras el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fue asesinado, crimen que impactó al país y al fútbol. Si quieres conocer más acerca de él, continúa leyendo.

¿Quién fue Andrés Escobar?

Andrés Escobar Saldarriaga fue un futbolista profesional colombiano conocido como uno de los mejores defensores de su generación y una de las figuras más queridas del fútbol colombiano. Escobar jugó como defensa central para el Atlético Nacional y la Selección de Colombia, siendo reconocido por su estilo limpio, su conducta respetuosa y su profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

Tras su regreso del Mundial de Estados Unidos, el 2 de julio de 1994 fue asesinado a tiros en Medellín después de la eliminación de Colombia por un autogol que él mismo marcó en ese partido.

¿Qué edad tenía Andrés Escobar?

Andrés Escobar nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia; sin embargo, el 2 de julio de 1994 fue asesinado a la edad de 27 años.

¿Andrés Escobar tuvo esposa?

No, Andrés Escobar no tenía esposa; sin embargo, tenía una relación estable con su novia, Pamela Cascardo, con quien estaba comprometido y planeaban casarse poco después del Mundial de 1994.

¿Qué signo zodiacal era Andrés Escobar?

Al haber nacido el 13 de marzo, Andrés Escobar era Piscis, signo que se caracteriza por ser intuitivo, compasivo y artístico.

¿Andrés Escobar tuvo hijos?

No, Andrés Escobar no tuvo hijos, por lo que se dedicó por completo a su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Andrés Escobar?

Antes de comenzar con su carrera como futbolista, Andrés Escobar asistió al Colegio Calasanz y al Instituto Conrado González en Medellín, donde jugó en equipos escolares antes de ingresar al fútbol profesional.

¿En qué trabajó Andrés Escobar?

Andrés Escobar centró su carrera profesional en el fútbol, destacando por ser defensa central. Comenzó jugando en las divisiones juveniles y posteriormente en el Atlético Nacional, club con el que ganó títulos importantes como la Copa Libertadores de América de 1989 y otros campeonatos nacionales e internacionales.

Además, tuvo una breve participación en el fútbol europeo con el BSC Young Boys de Suiza, antes de regresar al Atlético de Madrid.

De igual manera, participó en la Selección Colombia en competiciones internacionales, incluyendo las Copas del Mundo de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, acumulando 51 partidos con su selección.