Aaliyah Farmer es una futbolista profesional que juega en la NWSL de Estados Unidos.

Continúa leyendo para conocer lo que sabemos de la trayectoria, edad y vida personal de Aaliyah Farmer.

¿Quién es Aaliyah Farmer?

Aaliyah Shiria Farmer es futbolista y nació en Estados Unidos, el 27 de octubre de 2003. Creció en Tustin, California, donde tuvo su primer acercamiento al futbol.

Aaliyah Farmer se fue de la Liga MX Femenil por acoso (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Dónde empezó a jugar futbol Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer empezó a jugar futbol organizado en Villa Park High School, donde fue nombrada Jugadora del Año en 2021.

¿Qué posición juega Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmeres juega como defensa, aunque también se ha desempeñado en el mediocampo.

¿Qué edad tiene Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer tiene 22 años y es futbolista profesional en Estados Unidos.

¿Cuánto mide Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer mide 1.75 metros, estatura que le da cierta ventaja como defensa.

¿Es casada Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer mantiene en privado su vida personal, por lo que se desconoce si es casada y tiene hijos.

¿Qué signo zodiacal es Aaliyah Farmer?

Por haber nacido el 27 de octubre, Aaliyah Farmer, futbolista mexico-estadounidense, tiene como signo zodiacal Escorpio.

¿Qué estudió Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer estudio High School en Estados Unidos, pero tras convertirse en futbolista de Tigres en la Liga MX Femenil, se desconoce si continuó sus estudios.

Aaliyah Farmer se fue de la Liga MX por acoso (@TigresFemenil)

¿En dónde ha jugado Aaliyah Farmer?

Aaliyah Farmer jugó cuatro temporadas para los USC Trojans en Estados Unidos, antes de integrarse a Tigres en la Liga MX Femenil, y ahora juega en Chicago Fire de la NWLS.

¿Con qué selección juega Aaliyah Farmer?

Al tener ascencendencia mexicana, por parte de su madre, Aaliyah Farmer eligió representar a México, selección con la que debutó en mayo del 2025.