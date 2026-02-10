Braima Fati es un exfutbolista; durante su trayectoria jugó en las divisiones juveniles del FC Barcelona. Si quieres conocer más acerca de la vida del hermano de Ansu Fati, continúa leyendo.

¿Quién es Braima Fati?

Braima Fati Vieira es un exfutbolista profesional conocido por ser el hermano mayor de Ansu Fati, el delantero internacional español que juega en el AS Mónaco y en la selección de España.

Braima también tuvo una carrera como jugador, particularmente en las divisiones juveniles del FC Barcelona y más adelante en clubes de menor nivel europeo.

¿Qué edad tiene Braima Fati?

Braima Fati nació el 3 de agosto de 1998 en Bisáu, Guinea-Bisáu, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Braima Fati tiene esposa?

No hay información sobre si Braima Fati tiene pareja; sin embargo, hace tiempo mantenía una relación con una mujer de nombre Miriam.

Braima Fati, exfutbolista y hermano mayor de Ansu Fati (Ig: @fatinyo)

¿Qué signo zodiacal es Braima Fati?

Al haber nacido el 3 de agosto, Braima Fati es Leo, signo que se caracteriza por su liderazgo, carácter y energía fuerte.

¿Braima Fati tiene hijos?

Sí, Braima Fati tiene una hija, con quien comparte momentos especiales en redes sociales.

¿Qué estudió Braima Fati?

No hay información sobre si Braima Fati cuenta con una carrera universitaria, pues desde muy pequeño se ha dedicado a su carrera como futbolista.

Braima Fati, exfutbolista y hermano mayor de Ansu Fati (Ig: @fatinyo)

¿En qué ha trabajado Braima Fati?

Braima Fati se ha dedicado por completo a su carrera profesional como futbolista, destacando por ser parte del FC Sevilla y del FC Barcelona.

Tras salir de la cantera del Barcelona, jugó en equipos de divisiones inferiores y en clubes como el Biggleswade United, donde jugó incluso sin salario para poder ampliar horizontes fuera de España.

De acuerdo con registros deportivos, Braima Fati se retiró del fútbol profesional oficial el 1 de julio de 2022.