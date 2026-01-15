Arturo Brizio Carter es un exárbitro del futbol mexicano considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) como el mejor árbitro mexicano del último cuarto de siglo (1987-2011) y ubicado en el lugar 32 a nivel mundial.

Su carrera se distinguió por un estilo firme y de cero tolerancia a la violencia, lo que lo convirtió en una figura respetada y, a la vez, polémica dentro del arbitraje internacional. Actualmente, Arturo Brizio se desempeña como comentarista y analista arbitral en Fox One.

¿Quién es Arturo Brizio?

Arturo Brizio Carter es hermano del también árbitro Eduardo Brizio Carter y forma parte de una de las familias más reconocidas del arbitraje en México.

Durante su carrera dirigió múltiples finales de la Primera División mexicana y participó en Copas del Mundo, donde adquirió notoriedad internacional.

En los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Arturo Brizio impuso autoridad en encuentros de alto nivel, incluyendo la expulsión de figuras como Zinedine Zidane, lo que le permitió establecer un récord de siete tarjetas rojas en seis partidos mundialistas.

Tras su retiro del arbitraje profesional, Arturo Brizio ha enfocado su carrera en la formación, el análisis deportivo y la divulgación, impartiendo conferencias y talleres sobre liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones, basados en su experiencia dentro del futbol de alto rendimiento.

¿Qué edad tiene Arturo Brizio?

Arturo Brizio Carter nació el 9 de marzo de 1956. En 2026 tiene 69 años y cumplirá 70 años en marzo.

¿Quién es la esposa de Arturo Brizio?

Arturo Brizio está casado con Isela, con quien mantiene una relación de más de tres décadas. La familia ha optado por mantener su vida personal en un perfil reservado.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Brizio?

Nacido el 9 de marzo, Arturo Brizio es Piscis, signo asociado con la intuición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación.

¿Arturo Brizio tiene hijos?

Arturo Brizio y su esposa Isela tienen hijos, a quienes menciona ocasionalmente en redes sociales, aunque mantienen su vida familiar alejada del ámbito público.

¿Qué estudió Arturo Brizio?

Arturo Brizio Carter es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación que complementó su carrera deportiva y posteriormente su desempeño como analista y conferencista.

¿En qué ha trabajado Arturo Brizio?

Arturo Brizio desarrolló una extensa trayectoria dentro y fuera del futbol profesional:

Como árbitro

Debutó en Primera División en 1977.

Obtuvo el gafete FIFA en 1985.

Dirigió finales del futbol mexicano.

Arbitró seis partidos en Copas del Mundo (Estados Unidos 1994 y Francia 1998).

Después del arbitraje