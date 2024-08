Arturo Brizio, expresidente de la Comisión de Árbitros, confesó en pleno programa que César Ramos fue vetado un año de pitar los partidos del América tras su actuación en la Final del Apertura 2019, en donde las Águilas perdieron ante los Rayados de Monterrey.

Casi 5 años después, Arturo Brizio revivió la polémica que causó aquella memorable final del Apertura 2019 entre el Club América y los Rayados de Monterrey, misma que le causó a César Ramos un veto de un año en partidos de las Águilas.

En esa final de vuelta, parecía que las Águilas revertirían el resultado obtenido en la ida, al medio tiempo ya tenían la ventaja en el global pero un error de Jorge Sánchez dejó con vida a los Rayados, quiénes posteriormente se quedaron con el título en penales.

Esa derrota en la final es una de las más recordadas por el americanismo no solo por el error de Sánchez sino también por un gol, debatiblemente mal anulado, y un penal no señalado por César Ramos que era el árbitro de ese partido.

Señalan error en la final América-Rayados. (X: @ramosrizo)

Arturo Brizio confiesa que César Ramos fue vetado un año de pitar partidos del América

En una reciente aparición en el programa La Última Palabra, Arturo Brizio que en ese entonces era el presidente de la Comisión de Árbitros confirmó que César Ramos fue vetado un año de pitar partidos al América tras esas polémicas situaciones en la final.

Durante el programa Arturo Brizio realizó el análisis del arbitraje de Marco Ortíz durante el duelo de octavos de final de la Leagues Cup entre el Club América y St. Louis City, tras este reporte se inició una serie de preguntas entre los conductores y el expresidente de la Comisión de Árbitros.

Fue en esta parte donde Ruben Rodriguez revivió la sanción que tuvo César Ramos tras los errores en la final del Apertura 2019 afirmando que había sido por órdenes del dueño del América: “Después de la Final entre América y Rayados, no le pitó un torneo porque el señor Azcárraga dijo que no le pitara más”.

César Ramos Palazuelos, árbitro en la final citada, decidió no marcar esta falta de Vangioni sobre Guido Rodríguez como penal, que hubiese significado el 4-2 global. Por su lamentable operación del VAR, Palazuelos sería después sancionado con algunos partidos de suspensión. pic.twitter.com/OQchPVXtrw — Celsky Bi (@Celsky_O) May 25, 2024

Arturo Brizio explica por qué se sancionó a César Ramos tras la final entre América y Rayados

Luego de que Ruben Rodriguez reviviera el tema de la sanción de César Ramos por su actuación en la final del Apertura 2019 entre América y Rayados, Arturo Brizio confesó que sí hubo sanción pero el silbante pero no por los motivos que él afirmó.

Arturo Brizio quien hoy es analista en Fox Sports expresó que no estuvo de acuerdo en que César Ramos acudiera al monitor con “la deliberada idea de no marcar el penal”, fue por eso que recibió la sanción de no pitar al América para no exponer al silbante “con un equipo con el que tuvo polémica”.

“El caso de César fue diferente, no fue un tema de que haya marcado mal, fue que cuando tienes una jugada tan brava como aquel Monterrey-América, vayas al monitor a revisar una jugada gris, como se llaman las jugadas bravas en el arbitraje y te asomes y te regreses. Quiere decir que vas con la deliberada idea de no marcar el penal” detalló Brizio en el programa.