América podría reencontrarse con uno de sus últimos referentes, aunque esta vez fuera de las canchas.

Miguel Layún habría comenzado a tomar fuerza como una de las opciones para ocupar un puesto directivo en Coapa, ante la posible salida de Santiago Baños de la presidencia deportiva del club.

Miguel Layún está entre los candidatos del América

De acuerdo con información de David Faitelson, revelada por Mauricio Ymay durante el programa La Perrada, el exfutbolista Miguel Layún estaría entre los candidatos para asumir el cargo en caso de que Santiago Baños abandone la institución azulcrema.

El actual directivo americanista ha sido relacionado con Tigres, situación que abriría la posibilidad de un cambio en la estructura deportiva de las Águilas.

Miguel Layún estaría cerca de regresar al América como directivo. (quinto partido)

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre su salida ni sobre la llegada de un posible sustituto, el nombre de Miguel Layún ya aparece entre las alternativas.

Miguel Layún tomaría un nuevo rumbo en su carrera

Por ahora, el nombre de Miguel Layún en el América permanece en el terreno de las posibilidades, sin embargo, representa una alternativa que podría generar expectativa entre los aficionados.

Su experiencia dentro del vestidor y el conocimiento de la institución azulcrema, podrían convertirse en factores importantes para que Miguel Layún sea nuevo directivo del club.