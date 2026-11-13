Armando León recibió su primer llamado a la Selección Mexicana por parte de Rafael Márquez, para disputar los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica, serie que inicia el sábado 14 de noviembre.

El delantero mexicano de 26 años, Armando León, quien milita en el NK Osijek de Croacia, es la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Mexica que dirige Rafa Márquez.

Rafael Márquez sorprendió con la convocatoria de Armando León (Redacción SDPnoticias)

¿Por qué fue llamado Armando León para jugar la Nations League ante Jamaica?

El reciente llamado de Armando León por parte de Rafa Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, es la gran novedad en la lista de 28 futbolistas elegidos para los partidos del sábado 14 de noviembre en Kingston y el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

El polémico llamado de Armando León se justifica por su rendimiento en el futbol de Croacia, donde juega con el NK Osijek.

León suma 5 goles y 2 asistencias en sus primeros 13 partidos oficiales con su equipo en Croacia.

El nacido en Ensenada, Baja California, se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en la Liga MX con el León en 2020, aunque terminó relegado a la Liga de Expansión MX.

Tras no consolidarse en México, se enroló en 2024 con el FC Rangers de Andorra, equipo en el que anotó 43 goles en 56 partidos. Después jugó con el FC Santa Coloma en rondas preliminares de la UEFA Conference League.

El panorama de Armando León en la Selección Mexicana

La ausencia por lesión de Raúl Jiménez, además de los descartes de Henry Martín y Guillermo Martínez, Rafa Márquez buscó alternativas en el ataque y ahí entró Armando León.

A diferencia de Santiago Giménez (Porto) y Armando González (Olympiacos), quienes llegan con pocos minutos en sus clubes, Armando León arribó con más de mil minutos disputados.

Con 1.89 metros de estatura, León ofrece juego aéreo, capacidad para desempeñarse de espaldas y choque físico.