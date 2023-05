Santiago Giménez es el deseo de muchos clubes en el futbol europeo. Tras su gran campaña de estreno con el Feyenoord, el interés por sus servicios ha explotado y un equipo de la Premier League se ha sumado a la lista de los clubes que lo quieren.

Santiago Giménez sigue en la pelea por el campeonato de goleo de la Eredivisie, rendimiento que lo llevaría pronto a la Premier League, y a su representante ya se le vio en un juego del Manchester City.

Ubicado a tres goles del líder de la especialidad en la Eredivisie, Santi Giménez buscará la hazaña este domingo ante el Vitesse, con lo cual podría despedirse en grande para emigrar a otro equipo.

Santiago Giménez a la Premier League (Captura )

Club de la Premier League tiene en la mira a Santiago Giménez

Información publicada por el reportero Julio Rodríguez, revela que la agente de Santiago Giménez estuvo presente en el AMEX Arena para presenciar el juego entre el Brighton y el Manchester City.

Situación que acercaría a Santiago Giménez a ponerse la playera del Brighton en la Premier League.

“La representante de Santiago Giménez se encuentra en el partido entre Brighton y Manchester City. De acuerdo a varios reportes, las gaviotas han sido uno de los varios equipos de la Premier League interesados en el mexicano”, dice el reporte.

Pero el Brighton no es el único club que quiere a Santiago Giménez, ya que hace unos días trascendió que el AC Milan busca comprarlo en el mercado de verano que está por iniciar.

Santiago Giménez se convertiría en un sustituto natural del veterano francés Oliver Giroud , quien vería terminada su etapa con el equipo rossonero con la llegada del Bebote.

Santiago Giménez puede ser campeón de goleo

Antes de irse a la Premier League o a la Serie A, Santiago Giménez aún tiene esperanzas de proclamarse campeón de goleo de la Eredivisie, aunque el reto luce complicado.

Queda un partido por disputar en la temporada, este fin de semana cuando el Feyenoord de Santiago Giménez reciba al Vitesse.

El delantero mexicano Santiago Giménez necesitará anotar al menos 3 goles , lo que no ha podido hacer desde su llegada al Feyenoord, y esperar a que Anastasios Douvikas no marque y que Xavi Simmons no haga más de un gol.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok