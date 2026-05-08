Antonio Campos es un joven portero mexicano-canadiense que comenzó su carrera profesional con el Inter Toronto FC, tras su paso por el futbol universitario de Estados Unidos.

El arquero también ha llamado la atención por ser hijo del histórico exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos.

¿Quién es Antonio Campos?

Kai Antonio Campos es un portero de 19 años que actualmente forma parte del Inter Toronto FC, donde inició su etapa como futbolista profesional.

Antes de llegar al futbol canadiense, se formó en el programa universitario de Cal State Fullerton Titans, dentro de la División I de la NCAA en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes deportivos, Antonio Campos trabajó durante meses junto a su padre en Acapulco para mejorar su preparación física y técnica antes de concretar su fichaje profesional.

Antonio Campos, hijo de Jorge Campos y joven portero. (@antonio.campos1/Instagram )

¿Qué edad tiene Antonio Campos?

Antonio Campos tiene 19 años de edad; nació el 25 de julio de 2006.

¿Antonio Campos tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública verificable sobre la vida sentimental de Antonio Campos.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Campos?

Antonio Campos nació el 25 de julio, por lo que su signo zodiacal es Leo.

Las personas nacidas bajo el signo Leo suelen ser asociadas con características como liderazgo, seguridad, disciplina y una personalidad competitiva.

¿Antonio Campos tiene hijos?

No hay información pública que indique que Antonio Campos tenga hijos.

¿Qué estudió Antonio Campos?

Antonio Campos realizó parte de su formación académica y deportiva en la Universidad Estatal de California, Fullerton (Cal State Fullerton), donde integró el programa de futbol de la División I de la NCAA.

Antonio Campos, hijo de Jorge Campos y joven portero. (@antonio.campos1/Instagram )

¿En qué ha trabajado Antonio Campos?

Antonio Campos ha desarrollado su trayectoria dentro del futbol, principalmente como portero en procesos de formación universitaria y semiprofesional antes de debutar como profesional.

Entre las principales etapas de su carrera destacan: