La FIFA confirmó una suspensión global para Gianluca Prestianni que dejará al jugador del Benfica fuera de dos partidos del Mundial 2026, en caso de que sea convocado por la selección de Argentina.

Hace unos días, la UEFA impuso a Prestianni una sanción de seis partidos, con tres encuentros aplazados en período de prueba, por sus insultos verbales al delantero del Real Madrid Vinícius Jr. en la Champions.

¿Por qué amplió la FIFA la sanción contra Prestianni?

La FIFA cumplió con la solicitud de la UEFA de aplicar la sanción a Prestianni más allá de las competiciones europeas, incluyendo el Mundial 2026 que comienza en junio.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador de Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto en todo el mundo” FIFA

¿Prestianni es candidato para jugar el Mundial con Argentina?

Gianluca Prestianni debutó con la selección mayor de Argentina en noviembre de 2025, pero no está claro si se mantiene en los planes del seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Después de su estreno Prestianni fue suplente sin ingresar ante Zambia el 31 de marzo.

Argentina debutará ante Argelia el 17 de junio en Kansas City. Seguirá contra Austria cinco días después en Arlington, Texas.

Scaloni no ha hablado acerca del tema de la sanción del jugador del Benfica.

¿Por qué fue sancionado Prestianni?

Gianluca Prestianni fue sancionado por un insulto denunciado por Vinícius Jr., quien fue respaldado por su compañero en el Real Madrid Kylian Mbappé.

Los jugadores del Real Madrid acusaron a Prestianni de usar la palabra mono para referirse a Vinícius Jr.

La UEFA no pudo probar el insulto racista, pero sancionó al jugador por un insulto homófobo que el reconoció.

Prestianni ya cumplió el primer partido de su sanción cuando la UEFA le prohibió jugar contra el Madrid en la vuelta del repechaje de la Champions League 2026.