El futbolista noruego Andreas Schjelderup se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del futbol europeo al jugar como extremo izquierdo o delantero en el Benfica.

El futbolista noruego ha destacado en el Mundial 2026 como el socio estratégico de Erling Haaland en la selección nacional de Noruega.

¿Quién es Andreas Schjelderup? Jugador de Noruega y Benfica

Andreas Rædergård Schjelderup nació el 1 de junio de 2004 en Bodø, Noruega, es un futbolista profesional que se desempeña principalmente como extremo izquierdo o delantero.

Actualmente juega para el SL Benfica de la Primeira Liga de Portugal y es internacional con la selección de Noruega.

Andreas Schjelderup, la joya noruega que juega en Benfica (@andreasschjelderup / Instagram )

Es descrito como un jugador altamente técnico y versátil. Aunque su posición natural es la banda izquierda, suele realizar diagonales hacia el centro para buscar el remate con su pierna derecha o filtrar pases.

Debido a su ascenso, ha despertado el interés de clubes de la Premier League como el Liverpool y el Tottenham.

La carrera de Andreas Schjelderup está marcada por una polémica extradeportiva luego de que, en noviembre de 2025, fue condenado a 14 días de prisión condicional en Dinamarca por un delito relacionado con compartir material pornográfico de menores.

El incidente ocurrió cuando tenía 19 años; Schjelderup admitió haber reenviado de forma “impulsiva y estúpida” un video de Snapchat a cuatro amigos, asumiendo posteriormente toda la responsabilidad y pidiendo perdón públicamente.

¿Cuántos años tiene Andreas Schjelderup? Jugador de Noruega y Benfica

Andreas Schjelderup tiene 22 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andreas Schjelderup?

Andreas Schjelderup no tiene esposa ni ha hecho pública alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Andreas Schjelderup?

Andreas Schjelderup es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Andreas Schjelderup?

Andreas Schjelderup no tiene hijos.

Andreas Schjelderup, la joya noruega que juega en Benfica (@andreasschjelderup / Instagram )

¿Qué estudió Andreas Schjelderup?

Desde una temprana edad Andreas Schjelderup se dedicó a su formación como futbolista.

¿En qué ha trabajado Andreas Schjelderup?

Andreas Schjelderup se formó en el Bodø/Glimt antes de mudarse a Dinamarca en 2020 para unirse al FC Nordsjælland.

Debutó profesionalmente a los 16 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la liga danesa y en el goleador más joven de su club.

En enero de 2023, el Benfica adquirió su ficha por una cifra cercana a los 14 millones de euros. Aunque inicialmente tuvo pocos minutos y regresó cedido al Nordsjælland para la temporada 2023-24, logró consolidarse en el equipo portugués a partir de la temporada 2024-25.

Uno de sus puntos de inflexión fue anotar un doblete contra el Real Madrid en la Champions League en enero de 2025, lo que frenó su posible traspaso al Brujas de Bélgica.

Para la temporada 2025-26, registró 7 goles y 5 asistencias en la liga local.

Andreas Schjelderup se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

En los octavos de final contra Brasil, ingresó desde el banquillo para dar dos asistencias a Erling Haaland, asegurando una victoria histórica de 2-1.

En los cuartos de final celebrados en Miami, anotó un golazo de media distancia contra Inglaterra que abrió el marcador (1-0), superando al portero Jordan Pickford.