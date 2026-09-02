Alfredo Talavera Díaz es un exfutbolista mexicano que se desempeñó como portero y que tuvo una trayectoria de 23 años en la Primera División del futbol mexicano.

Durante su carrera, Talavera también fue parte de la Selección Mexicana, con la que conquistó la Copa Oro de 2011 y disputó procesos mundialistas.

En declaraciones para TUDN, el exguardameta explicó que Márquez fue directo con él sobre la situación, por lo que decidió continuar con otros proyectos dentro de las categorías inferiores.

¿Quién es Alfredo Talavera?

Alfredo Talavera Díaz es un exportero mexicano que construyó una extensa carrera en la Liga MX y en la Selección Mexicana.

Debutó profesionalmente con Chivas y posteriormente defendió las porterías de Tigres, Toluca, Pumas y FC Juárez. En el futbol mexicano conquistó dos títulos de Liga MX: el Apertura 2006 con Chivas y el Bicentenario 2010 con Toluca. También fue campeón de la Copa Oro 2011 con México.

¿Qué edad tiene Alfredo Talavera?

Alfredo Talavera nació el 18 de septiembre de 1982 en La Barca, Jalisco. En 2026 tiene 43 años y cumplirá 44 el 18 de septiembre.

¿Alfredo Talavera tiene pareja?

Alfredo Talavera está casado con Daniela León, quien ha acompañado los proyectos del exfutbolista.

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Talavera?

Alfredo Talavera es Virgo, debido a que nació el 18 de septiembre.

¿Alfredo Talavera tiene hijos?

No existe información pública suficientemente clara y actualizada que permita confirmar cuántos hijos tiene Alfredo Talavera.

¿Qué estudió Alfredo Talavera?

Su formación profesional estuvo principalmente vinculada al futbol y comenzó desde las categorías inferiores, antes de consolidarse como guardameta profesional.

¿En qué ha trabajado Alfredo Talavera?

La principal actividad profesional de Alfredo Talavera ha sido el futbol profesional.

A lo largo de su carrera defendió las porterías de:

Chivas: 2003-2008.

Tigres: 2008-2009.

Toluca: 2009-2020.

Pumas: 2020-2022.

FC Juárez: 2022-2024.

Con Toluca y Chivas consiguió títulos de Liga MX, mientras que con la Selección Mexicana ganó la Copa Oro 2011. También fue reconocido individualmente como mejor portero del Bicentenario 2010.

En octubre de 2024 anunció oficialmente su retiro del futbol profesional, después de 23 años en la Primera División.