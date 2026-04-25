Alegna González es una marchista mexicana y una de las principales figuras del atletismo nacional, especializada en las pruebas de 20 y 35 kilómetros.

En los últimos años, ha consolidado su carrera con participaciones en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, además de imponer récords nacionales. Su crecimiento la perfila como una atleta clave rumbo a Los Ángeles 2028.

¿Quién es Alegna González?

Alegna González es una deportista mexicana de alto rendimiento que se ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo nacional. Destacó a nivel internacional al ganar el oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2018, en Tampere, Finlandia, en la prueba de 10 mil metros.

En 2019 obtuvo el segundo lugar en el Encuentro de Marcha en la República Checa, resultado que confirmó su proyección internacional. Posteriormente, logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en una de las representantes mexicanas más importantes en su disciplina.

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¿Qué edad tiene Alegna González?

Alegna González nació el 2 de enero de 1999 en Ojinaga, Chihuahua. En 2026 tiene 27 años, edad en la que atraviesa su mejor momento competitivo.

¿Alegna González tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre su vida sentimental. Las biografías y perfiles disponibles se enfocan en su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Alegna González?

Alegna González es Capricornio, correspondiente a quienes nacen entre el 22 de diciembre y el 19 de enero.

Este signo, de elemento tierra, se asocia con disciplina, constancia y enfoque a largo plazo, cualidades que coinciden con su desempeño deportivo.

¿Alegna González tiene hijos?

No hay información pública que indique que tenga hijos.

¿Qué estudió Alegna González?

Alegna González cursó estudios en Ciencias del Deporte en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, formación que ha complementado su desarrollo como atleta de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado Alegna González?

Alegna González ha desarrollado toda su carrera en el atletismo profesional, específicamente en la marcha atlética, donde representa a México a nivel internacional. Su disciplina y resultados la han convertido en una de las atletas más importantes del país en la actualidad.