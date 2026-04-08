Graco Morlán Luna, originario de Naucalpan, Estado de México, es uno de los nadadores mexicanos más reconocidos en aguas abiertas y ultrafondo.

En 2024 impuso un récord Guinness al completar el cruce doble del Estrecho de Gibraltar en 9 horas con 45 minutos, consolidando su trayectoria internacional.

Con más de una década de experiencia, ha logrado hazañas como la doble vuelta a la isla de Manhattan y el cruce del Canal de Catalina.

Su nombre volvió a la conversación en 2026, tras ser superado por David Olvera en distancia recorrida.

¿Quién es Graco Morlán?

Graco Morlán es un atleta mexicano de aguas abiertas, originario de Naucalpan, con más de una década de experiencia en pruebas de ultrafondo.

Es considerado uno de los primeros nadadores en el mundo en completar nados dobles dentro del reto de la triple corona de aguas abiertas, incluyendo cruces emblemáticos como el Estrecho de Gibraltar y rutas en Hawái.

Graco Morlán, nadador mexicano de aguas abiertas. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Graco Morlán?

De acuerdo con información disponible, Graco Morlán tenía 45 años en 2021, por lo que en 2026 tendría alrededor de 50 años.

¿Quién es la esposa de Graco Morlán?

Graco Morlán mantiene su vida personal en privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Graco Morlán?

Debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Graco Morlán tiene hijos?

No existe información pública que confirme si Graco Morlán tiene hijos, ya que el atleta no suele compartir detalles sobre su vida familiar.

¿Qué estudió Graco Morlán?

Graco Morlán ha reconocido la influencia de instituciones como la Universidad del Valle de México y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, en su formación personal y deportiva.

Sin embargo, no ha hecho pública una carrera profesional específica.

¿En qué ha trabajado Graco Morlán?

Graco Morlán ha construido su trayectoria como nadador de ultrafondo, destacando por sus logros en competencias y retos internacionales de aguas abiertas, donde ha representado a México.

Entre sus principales logros se encuentran: