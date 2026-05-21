El nombre de Alba Amalia Carrasco Garduño es muy conocido en el mundo del deporte, al ser la primera esposa de Julio César Chávez, así como madre de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

Sin embargo, Alba Amalia Carrasco Garduño acabó divorciándose del exboxeador debido a una serie de problemas y excesos que este enfrentó durante las décadas de los 80’s y 90’s.

¿Quién es Alba Amalia Carrasco Garduño?

Alba Amalia Carrasco Garduño fue la primera esposa de Julio César Chávez y madre de sus tres hijos mayores: Julio César, Omar y Cristian Chávez.

Es descrita como una persona discreta y que prefiere un perfil bajo, alejada de los reflectores tras su divorcio del exboxeador mexicano.

Alba Amalia Carrasco Garduño (Especial)

¿Qué edad tiene Alba Amalia Carrasco Garduño?

No hay detalles de la edad y fecha de nacimiento de Alba Amalia Carrasco Garduño.

¿Quién es el esposo de Alba Amalia Carrasco Garduño?

Hasta donde se sabe, Alba Amalia Carrasco Garduño solo ha tenido de esposo a Julio César Chávez, con quien estuvo casada hasta 1994.

De acuerdo con reportes de la época, ella decidió pedir el divorcio tras las constantes adicciones del exboxeador, infidelidades, además de denuncias de violencia doméstica.

¿Qué signo zodiacal es Alba Amalia Carrasco Garduño?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo zodiacal de Alba Amalia Carrasco Garduño.

¿Cuántos hijos tiene Alba Amalia Carrasco Garduño?

Alba Amalia Carrasco Garduño tiene tres hijos, todos fruto de su unión con Julio César Chávez:

Julio César Jr. (nacido en 1986)

Omar Chávez (nacido en 1990)

Cristian Chávez (nacido en 1994)

Alba Amalia Carrasco Garduño, Julio César Chávez y Cristian Chávez (Cristian Chávez)

¿Qué estudió Alba Amalia Carrasco Garduño?

Se desconoce si Alba Amalia Carrasco Garduño tuvo alguna formación académica más allá de la educación básica.

¿En qué ha trabajado Alba Amalia Carrasco Garduño?

Antes de casarse con Julio César Chávez, Alba Amalia Carrasco Garduño vendía tacos de caguama en la playa El Tambor, en Culiacán, junto a uno de sus hermanos.

Tras su separación, se sabe que se mudó a Estados Unidos porque no quería que sus hijos fueran parte del mundo del boxeo; aunque estos decidieron incursionar en la misma profesión que su padre.

No se sabe a qué se dedica actualmente.