Unas horas antes de su arresto, Omar Chávez estaba pensando en otras cosas más allá de algún problema con las autoridades, pues lanzó un reto abierto a Andreas Katzourakis.

Tras ver la pelea entre Andreas Katzourakis y Misael Rodríguez, Omar Chávez publicó en sus historias de Instagram que quería pelear con el boxeador griego.

Omar Chávez retó a Andreas Katzourakis en Instagram

Dos de sus últimas historias en Instagram, previo al arresto del Omar Chávez, son retos al boxeador griego Andreas Katzourakis, el cual está invicto tras derrotar por decisión unánime a Misael Rodríguez.

Omar Chávez retó a Andreas Katzourakis (Especial)

En su primera historia, Omar Chávez se limitó a pedirle a Andreas Katzourakis que peleara con él, sin mencionar nada más o pedir algo a cambio, como un premio especial o un campeonato.

Sin embargo, en su segunda historia, el mexicano fue más agresivo señalando que Andreas Katzourakis debería de pelear contra “un hombre de verdad”, y que su pelea significaría dinero para todos los involucrados.

Además de poner una imagen de un teléfono, en referencia a que solo lo deben de contactar para arreglar el encuentro, dando a entender que está más que dispuesto para la pelea en el momento que sea.

Andreas Katzourakis nunca le contestó a Omar Chávez

Si bien Omar Chávez estaba muy entusiasmado por poder pelear contra Andreas Katzourakis, el griego en realidad nunca le contestó al mexicano.

Aunque se puede alegar que el arresto de Omar Chávez truncó cualquier intento de hacer una pelea en contra de Andreas Katzourakis, la realidad es que pasaron varias horas entre la historia y su detención.

Lo que indica que el griego y sus representantes no estaban interesados en que se diera una pelea en contra de Omar Chávez. El arresto posiblemente los alejó más de esa idea propuesta por el de Culiacán, Sinaloa.

Al desconocerse la situación jurídica de Omar Chávez, es posible que no pueda volver a pelear por un tiempo, ya sea contra el griego o contra algún otro posible rival.