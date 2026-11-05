Santos vs Tijuana juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 21:10 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Santos vs Tijuana
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: Fox One y Tubi
Santos vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El jueves 5 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Santos vs Tijuana.
Santos vs Tijuana: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Santos vs Tijuana de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Santos vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El partido Santos vs Tijuana podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.
- Partido: Santos vs Tijuana
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: Fox One y Tubi