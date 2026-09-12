Sami Zayn se convirtió en el nuevo Campeón Indiscutido de WWE tras derrotar a CM Punk en la lucha estelar de SmackDown celebrada en Ciudad de México.

El resultado puso fin al reinado de CM Punk, quien llegó a la edición mexicana de la marca azul como campeón y salió del recinto acompañado por árbitros.

La lucha tuvo distintos momentos determinantes, entre ellos una lesión en la rodilla izquierda de Punk y varias intervenciones que modificaron el rumbo del enfrentamiento.

Sami Zayn se corona campeón de WWE tras una lucha marcada por intervenciones

El desenlace comenzó a tomar forma cuando Sami Zayn conectó una patada en la quijada de Punk y posteriormente consiguió la cuenta de tres.

La victoria convirtió a Zayn en campeón frente al público mexicano, después de un combate donde aprovechó las dificultades físicas que presentó su rival.

Punk había comenzado la defensa con molestias en la rodilla izquierda, condición que Zayn identificó y utilizó para dirigir buena parte de sus ataques.

Sami Zayn derrota a CM Punk (WWE)

El excampeón también recibió un fuerte impacto contra uno de los postes del cuadrilátero, nuevamente sobre la extremidad que había resultado afectada durante el combate.

En otro momento, Johnny Gargano y Candice LeRae intervinieron para distraer al árbitro, mientras Gargano intentaba utilizar el cinturón contra Punk.

Punk respondió con una GTS sobre Gargano, pero después Kevin Owens intervino para intentar favorecer al campeón, sin impedir que Zayn terminara imponiéndose.

Tras la derrota, Punk necesitó asistencia de los árbitros para salir del ring y dirigirse hacia los vestidores, sin que hasta ahora existan detalles adicionales sobre su lesión.