El Toluca le propinó una goleada a Rayados de Monterrey por un abultado marcador de 6-2, no obstante, eso no fue el único factor sorpresa, pues Sergio Ramos falló un penal a lo panenka y ya se reveló cómo fue que Hugo González lo detuvo, el cuál fue gracias al Turco Mohamed.

La jugada en la que Sergio Ramos falló el penal se originó tras una falta cometida sobre Germán Berterame dentro del área, la cuál fue validada por el árbitro César Arturo Ramos. Posteriormente, el excapitán del Real Madrid tomó el balón, respiró y ejecutó a lo panenka, mismo que fue detenido por Sergio Ramos.

Sin embargo, el disparo del merengue fue detenido sin problemas por el portero Hugo González y la frustración del español aumentó tras el abultado marcador con el que Toluca venció a Rayados de Monterrey.

El extraño presentimiento de Mohamed que permitió que Hugo González le parara un penalti a Sergio Ramos

Tras finalizar el encuentro entre Toluca y Rayados de Monterrey, el DT de los Diablos, el Turco Mohamed, explicó que en la noche previa al juego contra los regios revisó videos en Youtube y recordó esa jugada de Sergio Ramos en específico.

Luego de ello, instruyó a Hugo González a no moverse de la portería, pues Mohamed tenía ese extraño presentimiento de que si había un penal en el partido Sergio Ramos lo iba a cobrar a lo panenka.

“No podía dormir, vine a ver una película a las 2am en Youtube. Enfrentamos a Sergio Ramos y empecé a ver un penal que me anotó (en España) picando la pelota. Le dije a Angulo: dile a Hugo que se le va a picar”, explicó el Turco Mohamed en conferencia de prensa al término del partido contra Rayados de Monterrey.

¿Cómo supo Antonio Mohamed que Sergio Ramos picaría (haría un panenka) su penal? Aquí lo cuenta el Turco. #DiablosTwitteros @FOXDeportes pic.twitter.com/wkLgfB6akb — Erick Morales 🇲🇽 (@erick_mp16) September 25, 2025

El extraño presentimiento del Turco Mohamed funcionó sin problemas, ya que significó un momento clave en el partido, pues Toluca no solo evitó el empate contra Rayados de Monterrey, sino que minutos después amplió el marcador.

¿Cuándo es el próximo partido de Toluca en la Liga MX?

Con la victoria aplastante ante Rayados de Monterrey, Toluca se quedó con la segunda posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Ahora, recibirán a Mazatlán FC el próximo sábado 27 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.