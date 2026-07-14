El partido amistoso de México vs Portugal que inauguró el ahora llamado Estadio Banorte antes del arranque del Mundial 2026, debió haber sido un amistoso contra Argentina, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) prefirió no aceptar.

¿Qué pasó con el amistoso de Argentina y México? Además del elevado costo por el partido amistoso, la FMF habría descartado la forma sospechosa en que querían dividir el pago.

El amistoso de Argentina y México que no se jugó por el elevado costo del partido

Para la inauguración del Estadio Banorte previo a ser anfitrión de su tercera Copa del Mundo, se dice que se tenía previsto un partido de México vs Argentina, apostando por la rivalidad futbolística que estos tienen de tiempo atrás.

Sin embargo, según información del periodista Carlos Ponce de León, el partido amistoso no logró concretarse por el excesivo pago que Argentina pedía para el encuentro.

Se dice que fueron 6 millones de dólares, es decir, 105 millones 60 mil pesos lo que la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) le pidió a la FMF para el partido amistoso previo al Mundial 2026.

Ante ello y bajo la perspectiva de que incluso Lionel Messi podría no jugar como pasó con Cristiano Ronaldo en el encuentro con Portugal, la FMF descartó el partido.

Lionel Messi, futbolista. (Odd Andersen/AFP / AFP)

A esto también se le suma que este partido amistoso de Argentina con México habría sido el más caro en esta categoría.

Partido amistoso de Argentina vs México pedía un reparto de dinero sospechoso

Sumado a la especulación de lo que llevó a la FMF a rechazar el partido amistoso de Argentina vs México, también se habla de la sospechosa forma en que la AFA quería el pago.

Sin ser una versión oficial, se dice que la AFA pidió la transferencia de los 105 millones 60 mil pesos en 10 cuentas distintas.

Estos rumores se suman a las investigaciones que giran en torno al manejo de dinero de la AFA que autoridades ya investigan.